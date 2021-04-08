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صافرة "الحنفوش" تضبط لقاء الأهلي والرائد

في دوري المحترفين مساء اليوم

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، مهمة إدارة مباراة الأهلي وضيفه الرائد في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام عند الساعة 8:50 مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، لطاقم تحكيم سعودي مكون من:
حكم ساحة: شكري الحنفوش.
مساعد أول: بدر الشمراني.
مساعد ثاني: مؤيد المسجن.
حكم رابع: ماجد الشمراني.
حكم فيديو: عبدالله الشهري.
مساعد حكم فيديو: عبدالرحيم الشمري .

لجنة الحكام الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة "الحنفوش" تضبط لقاء الأهلي والرائد
سبق

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، مهمة إدارة مباراة الأهلي وضيفه الرائد في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام عند الساعة 8:50 مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، لطاقم تحكيم سعودي مكون من:
حكم ساحة: شكري الحنفوش.
مساعد أول: بدر الشمراني.
مساعد ثاني: مؤيد المسجن.
حكم رابع: ماجد الشمراني.
حكم فيديو: عبدالله الشهري.
مساعد حكم فيديو: عبدالرحيم الشمري .

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
03:22 PM

صافرة "الحنفوش" تضبط لقاء الأهلي والرائد

في دوري المحترفين مساء اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، مهمة إدارة مباراة الأهلي وضيفه الرائد في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام عند الساعة 8:50 مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، لطاقم تحكيم سعودي مكون من:
حكم ساحة: شكري الحنفوش.
مساعد أول: بدر الشمراني.
مساعد ثاني: مؤيد المسجن.
حكم رابع: ماجد الشمراني.
حكم فيديو: عبدالله الشهري.
مساعد حكم فيديو: عبدالرحيم الشمري .

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