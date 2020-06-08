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البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية.. وفق آخر إحصاء رسمي

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبيرو إلى ما يزيد على 196 ألف حالة، بعد تسجيل 4757 إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق آخر إحصاء رسمي.

وأفادت وزارة الصحة البيروفية السبت في تقرير حول الوضع الوبائي بالبلاد، بأن عدد حالات الإصابة بلغ 196 ألفًا و515؛ مشيرة إلى أن 164 مصابًا بالفيروس توفوا في يوم واحد؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 5465 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 86 ألفًا و219، بعد إحصاء 3488 حالة شفاء جديدة خلال الساعات الماضية.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن 9583 مصابًا يرقدون في المستشفيات، من ضمنهم 1062 في وحدات العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا
سبق

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبيرو إلى ما يزيد على 196 ألف حالة، بعد تسجيل 4757 إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق آخر إحصاء رسمي.

وأفادت وزارة الصحة البيروفية السبت في تقرير حول الوضع الوبائي بالبلاد، بأن عدد حالات الإصابة بلغ 196 ألفًا و515؛ مشيرة إلى أن 164 مصابًا بالفيروس توفوا في يوم واحد؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 5465 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 86 ألفًا و219، بعد إحصاء 3488 حالة شفاء جديدة خلال الساعات الماضية.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن 9583 مصابًا يرقدون في المستشفيات، من ضمنهم 1062 في وحدات العناية المركزة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
08:21 AM

البيرو: تسجيل 4757 إصابة جديدة و164 وفاة إضافية بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية.. وفق آخر إحصاء رسمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبيرو إلى ما يزيد على 196 ألف حالة، بعد تسجيل 4757 إصابة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق آخر إحصاء رسمي.

وأفادت وزارة الصحة البيروفية السبت في تقرير حول الوضع الوبائي بالبلاد، بأن عدد حالات الإصابة بلغ 196 ألفًا و515؛ مشيرة إلى أن 164 مصابًا بالفيروس توفوا في يوم واحد؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 5465 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 86 ألفًا و219، بعد إحصاء 3488 حالة شفاء جديدة خلال الساعات الماضية.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن 9583 مصابًا يرقدون في المستشفيات، من ضمنهم 1062 في وحدات العناية المركزة.

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