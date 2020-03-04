"توابع الثلاثاء الكبير".. "بايدن" يقلب الطاولة على "ساندرز" في تكساس

مع 228 مندوبًا تمنح تكساس ثاني أكبر عدد مندوبين بعد كاليفورنيا

بعد يومين تقريبًا من انسحاب المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة الأمريكية ييت بوتيدجيدج من السباق، وإعلان دعمه لمنافسه نائب الرئيس السابق جو بايدن بنيْل ترشيح الحزب للرئاسة؛ أظهرت استطلاعات وسائل الإعلام الأمريكية، فوز "بايدن" بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية تكساس؛ محققًا انتصارًا مهمًّا على بيرني ساندرز منافسه الرئيسي للفوز بترشيح الحزب في المعركة الرئاسية.

ووفق ما نشرته "سكاي نيوز عربية"؛ فقد حُسمت نتيجة انتخابات تكساس، التي كانت الاستطلاعات فيها تشير إلى تقدم ساندرز، بفوز كبير لصالح بايدن في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي شملت 14 ولاية.

ومع 228 مندوبًا، تمنح تكساس ثاني أكبر عدد مندوبين بعد كاليفورنيا التي لم تظهر نتائجها بعد.