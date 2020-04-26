وفيات "كورونا" ترتفع في بريطانيا إلى 18.420

تسجيل 336 حالة خلال يوم

أفادت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم (الأحد)، بأن عدد من توفوا في مستشفيات إنجلترا بعدما أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 18420 بعد تسجيل 336 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وذكرت الهيئة أن أعمار المرضى الذين توفوا بين 28 عاماً و100 عام، ومن بين العدد الكلي للوفيات الجديدة، لم يعاني 22 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 41 عاماً و94 عاماً، من مشاكل صحية معروفة، وفقاً لـ"رويترز".