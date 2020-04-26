النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وبقيمة 995 مليون ريال

المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

وفيات "كورونا" ترتفع في بريطانيا إلى 18.420

تسجيل 336 حالة خلال يوم

أفادت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم (الأحد)، بأن عدد من توفوا في مستشفيات إنجلترا بعدما أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 18420 بعد تسجيل 336 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وذكرت الهيئة أن أعمار المرضى الذين توفوا بين 28 عاماً و100 عام، ومن بين العدد الكلي للوفيات الجديدة، لم يعاني 22 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 41 عاماً و94 عاماً، من مشاكل صحية معروفة، وفقاً لـ"رويترز".

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفيات "كورونا" ترتفع في بريطانيا إلى 18.420
سبق

أفادت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم (الأحد)، بأن عدد من توفوا في مستشفيات إنجلترا بعدما أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 18420 بعد تسجيل 336 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وذكرت الهيئة أن أعمار المرضى الذين توفوا بين 28 عاماً و100 عام، ومن بين العدد الكلي للوفيات الجديدة، لم يعاني 22 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 41 عاماً و94 عاماً، من مشاكل صحية معروفة، وفقاً لـ"رويترز".

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
06:13 PM

وفيات "كورونا" ترتفع في بريطانيا إلى 18.420

تسجيل 336 حالة خلال يوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
560

أفادت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم (الأحد)، بأن عدد من توفوا في مستشفيات إنجلترا بعدما أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 18420 بعد تسجيل 336 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وذكرت الهيئة أن أعمار المرضى الذين توفوا بين 28 عاماً و100 عام، ومن بين العدد الكلي للوفيات الجديدة، لم يعاني 22 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 41 عاماً و94 عاماً، من مشاكل صحية معروفة، وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,148
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,620
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,650

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة