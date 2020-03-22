"ماجد عبدالله": "الصرامي" يجيد "الصياح" ولا يصلح لإدارة المركز الإعلامي في "النصر"

قال إنه يساهم في تأجيج الشارع الرياضي

هاجم أسطورة نادي النصر السابق واللاعب الدولي المعروف ماجد عبدالله، مدير المركز الإعلامي في نادي النصر سعود الصرامي.

وقال عبدالله في تصريحاتٍ فضائية له عبر قناة أبوظبي، عن رأيه في تواجد سعود الصرامي لإدارة المركز الإعلامي في النصر: "لا يصلح".

وأضاف: "يجيد الصياح وتأجيج الشارع الرياضي، ولا يصلح لإدارة المركز الإعلامي في النصر".

واشتهر ماجد عبدالله في الآونة الأخيرة بآراء اعتبرتها الجماهير النصراوية صادمة؛ بدءًا من تصريحه ضد المدرب السابق كارينيو حين وصفه بالغشيم الذي يقود سيارة فارهة.

وكان تصريحه الأكثر إثارة حينما اتهم أعضاء إدارة النصر السابقة برئاسة سعود السويلم، بأن ميولهم هلالية؛ وهو ما تسبب وقتها في غضب نصراوي ضده.

