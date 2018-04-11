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بالصور.. التزام المواطنين والمقيمين بالباحة بساعات منع التجول

وسط انتشار أمني متناسق

أظهرت جولة ميدانية في منطقة الباحة اليوم، التزام المواطنين والمقيمين بالمنطقة بساعات منع التجول، وسط انتشار أمني متناسق.
وسجلت عدسة "واس" الشوارع والميادين والأحياء تخلو من مرتاديها، استشعارًا منهم بأهمية الوضع الراهن حفاظًا على سلامتهم في ظل ما يواجه العالم من فتك وارتفاع بأعداد الوفيات جراء انتشار هذا الوباء حمانا الله منه، مع وجود خدمات توصيل الخدمات الصحية والتموينية التي تحتاجها الأسر خلال مدة المنع.


والتزم المواطنون والمقيمون بمنطقة الباحة بأمر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لدرء هذه الجائحة.

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بالصور.. التزام المواطنين والمقيمين بالباحة بساعات منع التجول
سبق

أظهرت جولة ميدانية في منطقة الباحة اليوم، التزام المواطنين والمقيمين بالمنطقة بساعات منع التجول، وسط انتشار أمني متناسق.
وسجلت عدسة "واس" الشوارع والميادين والأحياء تخلو من مرتاديها، استشعارًا منهم بأهمية الوضع الراهن حفاظًا على سلامتهم في ظل ما يواجه العالم من فتك وارتفاع بأعداد الوفيات جراء انتشار هذا الوباء حمانا الله منه، مع وجود خدمات توصيل الخدمات الصحية والتموينية التي تحتاجها الأسر خلال مدة المنع.


والتزم المواطنون والمقيمون بمنطقة الباحة بأمر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لدرء هذه الجائحة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:53 PM

بالصور.. التزام المواطنين والمقيمين بالباحة بساعات منع التجول

وسط انتشار أمني متناسق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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5,994

أظهرت جولة ميدانية في منطقة الباحة اليوم، التزام المواطنين والمقيمين بالمنطقة بساعات منع التجول، وسط انتشار أمني متناسق.
وسجلت عدسة "واس" الشوارع والميادين والأحياء تخلو من مرتاديها، استشعارًا منهم بأهمية الوضع الراهن حفاظًا على سلامتهم في ظل ما يواجه العالم من فتك وارتفاع بأعداد الوفيات جراء انتشار هذا الوباء حمانا الله منه، مع وجود خدمات توصيل الخدمات الصحية والتموينية التي تحتاجها الأسر خلال مدة المنع.


والتزم المواطنون والمقيمون بمنطقة الباحة بأمر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لدرء هذه الجائحة.

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