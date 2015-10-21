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7 محاور يناقشها "مؤتمر تمكين المرأة" بجامعة الإمام نوفمبر المقبل

بمشاركة أكثر من 60 متحدثًا وخبيرًا يمثلون جهات حكومية وأهلية

يناقش مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 22 نوفمبر القادم على مدى يومين، سبعة محاور رئيسية، بمشاركة وزراء ومختصين ونخبة من الخبراء يمثلون نحو 60 جهة حكومية وأهلية، وعدد من الجامعات السعودية، إضافة إلى مشاركة واسعة للقطاعات النسائية لاستعراض تجارب ومؤشرات تمكين المرأة السعودية في المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تتناول المحاور الرئيسية لأعمال المؤتمر: الإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين ودورها في تمكين المرأة وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها لاستكمال النقلة النوعية في دعم مشاركتها مجتمعيا، والهوية الوطنية للمرأة السعودية ودورها في تمكينها، وذلك من خلال تعزيز مفهوم الانتماء للوطن لدى المرأة والأسرة السعودية، إضافة إلى تعزيز تمكين المرأة في التعليم والتدريب.

كما يستعرض المشاركون في المؤتمر دور الإعلام الحديث في تعزيز تمكين المرأة، وتجربة تمكين المرأة في الجامعات السعودية، ودور المرأة في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى عرض تجارب ناجحة لتمكين المرأة من واقع المنظمات المحلية والدولية، علاوة على مناقشة مستقبل وتحديات التمكين من خلال التركيز على استشراف المستقبل وطرح التحديات التي قد تواجه التمكين وسبل التغلب عليها.

وأكد رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، أن الموافقة السامية على تنظيم هذا المؤتمر تأتي ضمن اهتمام ودعم القيادة الحكيمة للمرأة السعودية وتأكيداً على دعم القيادة للمرأة وإبراز جهودها في التنمية، والاستفادة من قُدراتها وخبراتها العلمية والعملية، وثقةً بدورها وكفاءتها في جميع المجالات.

وقال: "إن المرأة السعودية حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين بالعديد من الإنجازات الحقوقية والقرارات التاريخية والنوعية الهادفة إلى تعزيز مكانتها في المجتمع وتمكينها لتكون شريكًا فاعلًا في التنمية الوطنية، وركنًا أساسيًّا في رؤية المملكة 2030 التي يقودها رائد النهضة والتطوير سمو ولي العهد.

وأشار إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والجامعات السعودية لاستطلاع مختلف تجارب التمكين والتعريف بالمشاريع والمبادرات الحكومية لدعم تمكين المرأة السعودية، ورصد أهم مؤشرات تمكين المرأة والمجالات الوظيفية الجديدة، إضافة إلى تسليط الضوء على النجاحات النسائية والمكتسبات التي حققتها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين.

من جانبها أكدت وكيلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان الدكتورة نوف العجمي، أن المؤتمر سيشهد حضورًا نسائيًّا بارزًا، لافتة النظر إلى أن المؤتمر -بمشاركة نخبة من الباحثين والباحثات- سوف يستعرض مجالات تمكين المرأة السعودية ومؤشرات مهمة وجديدة، مؤكدة أن المرأة السعودية خطت خطوات ثابتة نحو التمكين بعد صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها، وتحفظ حقوقها الشخصية والاجتماعية، وتضمن مشاركتها في مراكز القرار المهمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7 محاور يناقشها "مؤتمر تمكين المرأة" بجامعة الإمام نوفمبر المقبل
سبق

يناقش مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 22 نوفمبر القادم على مدى يومين، سبعة محاور رئيسية، بمشاركة وزراء ومختصين ونخبة من الخبراء يمثلون نحو 60 جهة حكومية وأهلية، وعدد من الجامعات السعودية، إضافة إلى مشاركة واسعة للقطاعات النسائية لاستعراض تجارب ومؤشرات تمكين المرأة السعودية في المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تتناول المحاور الرئيسية لأعمال المؤتمر: الإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين ودورها في تمكين المرأة وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها لاستكمال النقلة النوعية في دعم مشاركتها مجتمعيا، والهوية الوطنية للمرأة السعودية ودورها في تمكينها، وذلك من خلال تعزيز مفهوم الانتماء للوطن لدى المرأة والأسرة السعودية، إضافة إلى تعزيز تمكين المرأة في التعليم والتدريب.

كما يستعرض المشاركون في المؤتمر دور الإعلام الحديث في تعزيز تمكين المرأة، وتجربة تمكين المرأة في الجامعات السعودية، ودور المرأة في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى عرض تجارب ناجحة لتمكين المرأة من واقع المنظمات المحلية والدولية، علاوة على مناقشة مستقبل وتحديات التمكين من خلال التركيز على استشراف المستقبل وطرح التحديات التي قد تواجه التمكين وسبل التغلب عليها.

وأكد رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، أن الموافقة السامية على تنظيم هذا المؤتمر تأتي ضمن اهتمام ودعم القيادة الحكيمة للمرأة السعودية وتأكيداً على دعم القيادة للمرأة وإبراز جهودها في التنمية، والاستفادة من قُدراتها وخبراتها العلمية والعملية، وثقةً بدورها وكفاءتها في جميع المجالات.

وقال: "إن المرأة السعودية حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين بالعديد من الإنجازات الحقوقية والقرارات التاريخية والنوعية الهادفة إلى تعزيز مكانتها في المجتمع وتمكينها لتكون شريكًا فاعلًا في التنمية الوطنية، وركنًا أساسيًّا في رؤية المملكة 2030 التي يقودها رائد النهضة والتطوير سمو ولي العهد.

وأشار إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والجامعات السعودية لاستطلاع مختلف تجارب التمكين والتعريف بالمشاريع والمبادرات الحكومية لدعم تمكين المرأة السعودية، ورصد أهم مؤشرات تمكين المرأة والمجالات الوظيفية الجديدة، إضافة إلى تسليط الضوء على النجاحات النسائية والمكتسبات التي حققتها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين.

من جانبها أكدت وكيلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان الدكتورة نوف العجمي، أن المؤتمر سيشهد حضورًا نسائيًّا بارزًا، لافتة النظر إلى أن المؤتمر -بمشاركة نخبة من الباحثين والباحثات- سوف يستعرض مجالات تمكين المرأة السعودية ومؤشرات مهمة وجديدة، مؤكدة أن المرأة السعودية خطت خطوات ثابتة نحو التمكين بعد صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها، وتحفظ حقوقها الشخصية والاجتماعية، وتضمن مشاركتها في مراكز القرار المهمة.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
05:12 PM

7 محاور يناقشها "مؤتمر تمكين المرأة" بجامعة الإمام نوفمبر المقبل

بمشاركة أكثر من 60 متحدثًا وخبيرًا يمثلون جهات حكومية وأهلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يناقش مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 22 نوفمبر القادم على مدى يومين، سبعة محاور رئيسية، بمشاركة وزراء ومختصين ونخبة من الخبراء يمثلون نحو 60 جهة حكومية وأهلية، وعدد من الجامعات السعودية، إضافة إلى مشاركة واسعة للقطاعات النسائية لاستعراض تجارب ومؤشرات تمكين المرأة السعودية في المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تتناول المحاور الرئيسية لأعمال المؤتمر: الإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين ودورها في تمكين المرأة وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها لاستكمال النقلة النوعية في دعم مشاركتها مجتمعيا، والهوية الوطنية للمرأة السعودية ودورها في تمكينها، وذلك من خلال تعزيز مفهوم الانتماء للوطن لدى المرأة والأسرة السعودية، إضافة إلى تعزيز تمكين المرأة في التعليم والتدريب.

كما يستعرض المشاركون في المؤتمر دور الإعلام الحديث في تعزيز تمكين المرأة، وتجربة تمكين المرأة في الجامعات السعودية، ودور المرأة في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى عرض تجارب ناجحة لتمكين المرأة من واقع المنظمات المحلية والدولية، علاوة على مناقشة مستقبل وتحديات التمكين من خلال التركيز على استشراف المستقبل وطرح التحديات التي قد تواجه التمكين وسبل التغلب عليها.

وأكد رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، أن الموافقة السامية على تنظيم هذا المؤتمر تأتي ضمن اهتمام ودعم القيادة الحكيمة للمرأة السعودية وتأكيداً على دعم القيادة للمرأة وإبراز جهودها في التنمية، والاستفادة من قُدراتها وخبراتها العلمية والعملية، وثقةً بدورها وكفاءتها في جميع المجالات.

وقال: "إن المرأة السعودية حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين بالعديد من الإنجازات الحقوقية والقرارات التاريخية والنوعية الهادفة إلى تعزيز مكانتها في المجتمع وتمكينها لتكون شريكًا فاعلًا في التنمية الوطنية، وركنًا أساسيًّا في رؤية المملكة 2030 التي يقودها رائد النهضة والتطوير سمو ولي العهد.

وأشار إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والجامعات السعودية لاستطلاع مختلف تجارب التمكين والتعريف بالمشاريع والمبادرات الحكومية لدعم تمكين المرأة السعودية، ورصد أهم مؤشرات تمكين المرأة والمجالات الوظيفية الجديدة، إضافة إلى تسليط الضوء على النجاحات النسائية والمكتسبات التي حققتها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين.

من جانبها أكدت وكيلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان الدكتورة نوف العجمي، أن المؤتمر سيشهد حضورًا نسائيًّا بارزًا، لافتة النظر إلى أن المؤتمر -بمشاركة نخبة من الباحثين والباحثات- سوف يستعرض مجالات تمكين المرأة السعودية ومؤشرات مهمة وجديدة، مؤكدة أن المرأة السعودية خطت خطوات ثابتة نحو التمكين بعد صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها، وتحفظ حقوقها الشخصية والاجتماعية، وتضمن مشاركتها في مراكز القرار المهمة.

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