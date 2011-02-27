النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإخلاء الطبي" تنقل أحد مصابي حادثة "دراجي جازان" لمستشفى "حرس جدة"

طالبوا "هيئة الرياضة" و"نادي اليرموك" بمتابعة حالته

أخلي أحد مصابي حادثة دهس دراجي نادي اليرموك بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، اليوم، لمستشفى الحرس الوطني بجدة عبر طائرة الإخلاء الطبي، وذلك بسبب إصابته من الحادث.

ووجهت عائلة الصعدي شكرها لإمارة منطقة جازان ومستشفى العميس والدكتور عبدالله القحطاني والمهندس محمد صالح بابقي، ولكل من وقف وساعد في علاج لاعب الدراجات الهوائية المسجل في الاتحاد السعودي يحيى طلال الصعدي.

وطالبت الأسرة الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان ونادي اليرموك بمتابعة حالته وإخلائه لمستشفيات متقدمة لعلاجه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الإخلاء الطبي" تنقل أحد مصابي حادثة "دراجي جازان" لمستشفى "حرس جدة"
سبق

أخلي أحد مصابي حادثة دهس دراجي نادي اليرموك بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، اليوم، لمستشفى الحرس الوطني بجدة عبر طائرة الإخلاء الطبي، وذلك بسبب إصابته من الحادث.

ووجهت عائلة الصعدي شكرها لإمارة منطقة جازان ومستشفى العميس والدكتور عبدالله القحطاني والمهندس محمد صالح بابقي، ولكل من وقف وساعد في علاج لاعب الدراجات الهوائية المسجل في الاتحاد السعودي يحيى طلال الصعدي.

وطالبت الأسرة الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان ونادي اليرموك بمتابعة حالته وإخلائه لمستشفيات متقدمة لعلاجه.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
06:56 PM

"الإخلاء الطبي" تنقل أحد مصابي حادثة "دراجي جازان" لمستشفى "حرس جدة"

طالبوا "هيئة الرياضة" و"نادي اليرموك" بمتابعة حالته

A A A
محمد المواسي - جازان
5
9,763

أخلي أحد مصابي حادثة دهس دراجي نادي اليرموك بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، اليوم، لمستشفى الحرس الوطني بجدة عبر طائرة الإخلاء الطبي، وذلك بسبب إصابته من الحادث.

ووجهت عائلة الصعدي شكرها لإمارة منطقة جازان ومستشفى العميس والدكتور عبدالله القحطاني والمهندس محمد صالح بابقي، ولكل من وقف وساعد في علاج لاعب الدراجات الهوائية المسجل في الاتحاد السعودي يحيى طلال الصعدي.

وطالبت الأسرة الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان ونادي اليرموك بمتابعة حالته وإخلائه لمستشفيات متقدمة لعلاجه.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,613
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,480
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,047
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,665

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة