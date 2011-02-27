"الإخلاء الطبي" تنقل أحد مصابي حادثة "دراجي جازان" لمستشفى "حرس جدة"

طالبوا "هيئة الرياضة" و"نادي اليرموك" بمتابعة حالته

أخلي أحد مصابي حادثة دهس دراجي نادي اليرموك بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان، اليوم، لمستشفى الحرس الوطني بجدة عبر طائرة الإخلاء الطبي، وذلك بسبب إصابته من الحادث.

ووجهت عائلة الصعدي شكرها لإمارة منطقة جازان ومستشفى العميس والدكتور عبدالله القحطاني والمهندس محمد صالح بابقي، ولكل من وقف وساعد في علاج لاعب الدراجات الهوائية المسجل في الاتحاد السعودي يحيى طلال الصعدي.

وطالبت الأسرة الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان ونادي اليرموك بمتابعة حالته وإخلائه لمستشفيات متقدمة لعلاجه.