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ترامب يطالب الصين بدفع 10 تريليونات دولار إلى دول العالم تعويضًا عن "كورونا"

دعا الدول في أول خطاب متلفز له بعد خروجه من البيت الأبيض إلى إلغاء ديونها لبكين

طالَبَ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الصين بدفع عشرة تريليونات دولار إلى بلاده وباقي دول العالم كـ"تعويض" عن الآثار التي خلّفها تفشي فيروس كورونا.

ففي أول خطاب متلفز له بعد خروجه من البيت الأبيض، دعا ترامب دول العالم إلى إلغاء ديونها المستحقة لبكين كـ"دفعة أولى".

وكان الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، قد أعلن في الأسبوع الماضي، أنه أمر بمراجعة المعلومات الاستخبارية حول منشأ الفيروس، وما إذا كان قد نشأ نتيجة لاتصال بين بشر وحيوان مصاب، أم تسرب من معمل صيني.

وكان فيروس كورونا قد حصد أرواح 400 ألف أمريكي أثناء رئاسة ترامب.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب يطالب الصين بدفع 10 تريليونات دولار إلى دول العالم تعويضًا عن "كورونا"
سبق

طالَبَ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الصين بدفع عشرة تريليونات دولار إلى بلاده وباقي دول العالم كـ"تعويض" عن الآثار التي خلّفها تفشي فيروس كورونا.

ففي أول خطاب متلفز له بعد خروجه من البيت الأبيض، دعا ترامب دول العالم إلى إلغاء ديونها المستحقة لبكين كـ"دفعة أولى".

وكان الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، قد أعلن في الأسبوع الماضي، أنه أمر بمراجعة المعلومات الاستخبارية حول منشأ الفيروس، وما إذا كان قد نشأ نتيجة لاتصال بين بشر وحيوان مصاب، أم تسرب من معمل صيني.

وكان فيروس كورونا قد حصد أرواح 400 ألف أمريكي أثناء رئاسة ترامب.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
01:13 PM

ترامب يطالب الصين بدفع 10 تريليونات دولار إلى دول العالم تعويضًا عن "كورونا"

دعا الدول في أول خطاب متلفز له بعد خروجه من البيت الأبيض إلى إلغاء ديونها لبكين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالَبَ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الصين بدفع عشرة تريليونات دولار إلى بلاده وباقي دول العالم كـ"تعويض" عن الآثار التي خلّفها تفشي فيروس كورونا.

ففي أول خطاب متلفز له بعد خروجه من البيت الأبيض، دعا ترامب دول العالم إلى إلغاء ديونها المستحقة لبكين كـ"دفعة أولى".

وكان الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، قد أعلن في الأسبوع الماضي، أنه أمر بمراجعة المعلومات الاستخبارية حول منشأ الفيروس، وما إذا كان قد نشأ نتيجة لاتصال بين بشر وحيوان مصاب، أم تسرب من معمل صيني.

وكان فيروس كورونا قد حصد أرواح 400 ألف أمريكي أثناء رئاسة ترامب.

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