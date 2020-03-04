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شاهد.. تبادل اللكمات في البرلمان التركي بسبب "أردوغان"

النواب صعد بعضهم فوق الطاولات

تبادل نواب داخل البرلمان التركي اللكمات اليوم (الأربعاء) في عراك اندلع أثناء إلقاء أحد نواب المعارضة كلمة، بعدما اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق بعدم احترام الجنود الأتراك الذين قتلوا في سوريا.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة انضمام عشرات النواب إلى الشجار حيث صعد بعضهم فوق الطاولات أو سددوا اللكمات بينما حاول آخرون إنهاء الشجار.

واتهم النائب انجين أوزكوك من حزب الشعب الجمهوري المعارض "أردوغان" خلال مؤتمر صحفي ثم في تغريدات على "تويتر" بعدم احترام الجنود الذين لقوا حتفهم الأسبوع الماضي في إدلب بسوريا، كما اتهمه بعدم التحلي بالمسؤولية لإرساله القوات إلى صراع دون غطاء جوي.

وندد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بتصريح النائب المعارض.

من جهتها، أفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن الادعاء في أنقرة فتح تحقيقاً في اشتباه بإهانة الرئيس.

تركيا البرلمان التركي الرئيس التركي رجب أردوغان الجنود الأتراك سوريا

الرئيسية/ محطات

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شاهد.. تبادل اللكمات في البرلمان التركي بسبب "أردوغان"
سبق

تبادل نواب داخل البرلمان التركي اللكمات اليوم (الأربعاء) في عراك اندلع أثناء إلقاء أحد نواب المعارضة كلمة، بعدما اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق بعدم احترام الجنود الأتراك الذين قتلوا في سوريا.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة انضمام عشرات النواب إلى الشجار حيث صعد بعضهم فوق الطاولات أو سددوا اللكمات بينما حاول آخرون إنهاء الشجار.

واتهم النائب انجين أوزكوك من حزب الشعب الجمهوري المعارض "أردوغان" خلال مؤتمر صحفي ثم في تغريدات على "تويتر" بعدم احترام الجنود الذين لقوا حتفهم الأسبوع الماضي في إدلب بسوريا، كما اتهمه بعدم التحلي بالمسؤولية لإرساله القوات إلى صراع دون غطاء جوي.

وندد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بتصريح النائب المعارض.

من جهتها، أفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن الادعاء في أنقرة فتح تحقيقاً في اشتباه بإهانة الرئيس.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
09:51 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
12:05 AM

شاهد.. تبادل اللكمات في البرلمان التركي بسبب "أردوغان"

النواب صعد بعضهم فوق الطاولات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,328

تبادل نواب داخل البرلمان التركي اللكمات اليوم (الأربعاء) في عراك اندلع أثناء إلقاء أحد نواب المعارضة كلمة، بعدما اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق بعدم احترام الجنود الأتراك الذين قتلوا في سوريا.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة انضمام عشرات النواب إلى الشجار حيث صعد بعضهم فوق الطاولات أو سددوا اللكمات بينما حاول آخرون إنهاء الشجار.

واتهم النائب انجين أوزكوك من حزب الشعب الجمهوري المعارض "أردوغان" خلال مؤتمر صحفي ثم في تغريدات على "تويتر" بعدم احترام الجنود الذين لقوا حتفهم الأسبوع الماضي في إدلب بسوريا، كما اتهمه بعدم التحلي بالمسؤولية لإرساله القوات إلى صراع دون غطاء جوي.

وندد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بتصريح النائب المعارض.

من جهتها، أفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن الادعاء في أنقرة فتح تحقيقاً في اشتباه بإهانة الرئيس.

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