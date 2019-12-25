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وزير الخارجية يبحث آفاق التعاون المشترك مع السفير الإماراتي

استعرض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وزير الخارجية السفير الإماراتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث آفاق التعاون المشترك مع السفير الإماراتي
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
07:18 PM

وزير الخارجية يبحث آفاق التعاون المشترك مع السفير الإماراتي

استعرض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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