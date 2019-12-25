وزير الخارجية يبحث آفاق التعاون المشترك مع السفير الإماراتي

استعرض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم؛ الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك.



حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.