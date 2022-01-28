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ليبيا.. وفد حكومي يزور سبها للمرة الأولى منذ السيطرة عليها

عقد اجتماعاً داخل المدينة

نقلت "رويترز" عن مسؤول ليبي، أن وفداً من الحكومة الليبية المؤقتة في شرق البلاد زار مدينة سبها، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ سيطرة قواتها على المدينة الجنوبية.

وأوضح "المسؤول" أن الوفد الذي يضم وزير الداخلية، انتقل جواً إلى قاعدة جوية خارج المدينة، ثم عقد اجتماعاً داخل سبها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ليبيا.. وفد حكومي يزور سبها للمرة الأولى منذ السيطرة عليها
سبق

نقلت "رويترز" عن مسؤول ليبي، أن وفداً من الحكومة الليبية المؤقتة في شرق البلاد زار مدينة سبها، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ سيطرة قواتها على المدينة الجنوبية.

وأوضح "المسؤول" أن الوفد الذي يضم وزير الداخلية، انتقل جواً إلى قاعدة جوية خارج المدينة، ثم عقد اجتماعاً داخل سبها.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
05:11 PM

ليبيا.. وفد حكومي يزور سبها للمرة الأولى منذ السيطرة عليها

عقد اجتماعاً داخل المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مسؤول ليبي، أن وفداً من الحكومة الليبية المؤقتة في شرق البلاد زار مدينة سبها، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ سيطرة قواتها على المدينة الجنوبية.

وأوضح "المسؤول" أن الوفد الذي يضم وزير الداخلية، انتقل جواً إلى قاعدة جوية خارج المدينة، ثم عقد اجتماعاً داخل سبها.

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