عاصفة ترابية فاحذروا.. "النقل" تنبّه مستخدمي طريق "المفرق - جدة"

أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، تنبيهاً لمستخدمي طريق #المفرق /#جدة.
ودعا الفرع، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه.
أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، تنبيهاً لمستخدمي طريق #المفرق /#جدة.
ودعا الفرع، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه.
أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، تنبيهاً لمستخدمي طريق #المفرق /#جدة.
ودعا الفرع، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه.
أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، تنبيهاً لمستخدمي طريق #المفرق /#جدة.
ودعا الفرع، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه.