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تنبيه متقدم لأمطار غزيرة على نجران في حالة تستمر حتى 9 مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت مساء أمس، على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وضواحيها وعدداً من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على أثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه متقدم لأمطار غزيرة على نجران في حالة تستمر حتى 9 مساءً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت مساء أمس، على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وضواحيها وعدداً من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على أثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
12:08 PM

تنبيه متقدم لأمطار غزيرة على نجران في حالة تستمر حتى 9 مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت مساء أمس، على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وضواحيها وعدداً من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على أثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.

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