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"خالد بن سلمان" يبحث مع وزير الدفاع البريطاني العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

"والاس": القوات البريطانية الموجودة بالسعودية تؤكد عمق الشراكة بين البلدَيْن وتعزِّز التعاون

تلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الدفاع في المملكة المتحدة "بن والاس"، وجرى خلاله بحث العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الصديقين، وخصوصًا في الشأن الدفاعي، والعمل المشترك بين البلدَيْن لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب نائب وزير الدفاع خلال الاتصال عن تقدير المملكة العربية السعودية للمملكة المتحدة على جهودها في التعاون بين البلدَيْن من خلال إرسال قوات عسكرية ومنظومات دفاعية بريطانية إلى السعودية لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية أمن المنطقة.

ومن جهته، أوضح الوزير والاس أن القوات البريطانية الموجودة في السعودية تؤكد عمق الشراكة بين البلدَيْن الصديقَيْن، وتعزِّز التعاون لحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وأثنى سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال على ما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين البلدَيْن في جميع المجالات، منها الجوانب الدفاعية، مؤكدًا أهمية تعزيز هذه الشراكة في إطار الرؤية المشتركة في مواجهة أشكال التهديد كافة للأمن والسلم الدوليَّيْن، ولحماية الممرات المائية الحيوية، وعدم تعريض التجارة الدولية للخطر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خالد بن سلمان" يبحث مع وزير الدفاع البريطاني العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة
سبق

تلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الدفاع في المملكة المتحدة "بن والاس"، وجرى خلاله بحث العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الصديقين، وخصوصًا في الشأن الدفاعي، والعمل المشترك بين البلدَيْن لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب نائب وزير الدفاع خلال الاتصال عن تقدير المملكة العربية السعودية للمملكة المتحدة على جهودها في التعاون بين البلدَيْن من خلال إرسال قوات عسكرية ومنظومات دفاعية بريطانية إلى السعودية لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية أمن المنطقة.

ومن جهته، أوضح الوزير والاس أن القوات البريطانية الموجودة في السعودية تؤكد عمق الشراكة بين البلدَيْن الصديقَيْن، وتعزِّز التعاون لحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وأثنى سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال على ما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين البلدَيْن في جميع المجالات، منها الجوانب الدفاعية، مؤكدًا أهمية تعزيز هذه الشراكة في إطار الرؤية المشتركة في مواجهة أشكال التهديد كافة للأمن والسلم الدوليَّيْن، ولحماية الممرات المائية الحيوية، وعدم تعريض التجارة الدولية للخطر.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
11:38 PM
اخر تعديل
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
01:08 AM

"خالد بن سلمان" يبحث مع وزير الدفاع البريطاني العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

"والاس": القوات البريطانية الموجودة بالسعودية تؤكد عمق الشراكة بين البلدَيْن وتعزِّز التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الدفاع في المملكة المتحدة "بن والاس"، وجرى خلاله بحث العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الصديقين، وخصوصًا في الشأن الدفاعي، والعمل المشترك بين البلدَيْن لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب نائب وزير الدفاع خلال الاتصال عن تقدير المملكة العربية السعودية للمملكة المتحدة على جهودها في التعاون بين البلدَيْن من خلال إرسال قوات عسكرية ومنظومات دفاعية بريطانية إلى السعودية لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية أمن المنطقة.

ومن جهته، أوضح الوزير والاس أن القوات البريطانية الموجودة في السعودية تؤكد عمق الشراكة بين البلدَيْن الصديقَيْن، وتعزِّز التعاون لحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وأثنى سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال على ما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين البلدَيْن في جميع المجالات، منها الجوانب الدفاعية، مؤكدًا أهمية تعزيز هذه الشراكة في إطار الرؤية المشتركة في مواجهة أشكال التهديد كافة للأمن والسلم الدوليَّيْن، ولحماية الممرات المائية الحيوية، وعدم تعريض التجارة الدولية للخطر.

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