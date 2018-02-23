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"كلنا مؤثرون".. شاهد: افتتاح فعاليات اللقاء الثاني لقادة المدارس بجدة

قُدمت خلاله أوراق عمل متباينة حملت إحداها عنوان "المدرسة الرقمية"

افتتح المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، أمس الخميس، فعاليات اللقاء الثاني لقادة وقائدات المدارس على مستوى جدة والمحافظات التابعة لها، الذي نظمته إدارة الإشراف التربوي، ممثلة في قسم القيادة المدرسية تحت شعار "كلنا مؤثرون"؛ بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية ومديري ومديرات الإدارات والمكاتب وقادة وقائدات المدارس، إلى جانب حضور وفد من قسم القيادة المدرسية بتعليم محافظة صبيا، وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.

واستهل "الثقفي" اللقاء بالحديث عن محور "قيادة التأثير"، منوهاً بانتقال تعليم جدة لجائز الوزارة للتميز في القيادة المؤثرة وأنها كانت نتاج جهود الجميع بما فيهم قادة وقائدات المدارس، وكون التميز ‏لن يتحقق إلا بوجود التأثير والتغيير نحو الأفضل الأمر الذي يتطلب جودة في الأداء من المعلم والمشرف والقائد المدرسي.

وأكد أن وطننا القدوة يستحق منا مضاعفة الجهود وتجويد الأداء لتحقيق الموقع الذي يليق به، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ‏القيادة المدرسية هي صاحبة الدور المحوري في المدرسة والتي تتأثر بأداء قياداتها مؤسساتنا التربوية، مشددًا على أهمية إكرام المعلمين والمعلمات والاهتمام بهم كونهم المؤثر الحقيقي في الطلاب والطالبات.

واستكمل مساعد المدير العام للشؤون التعليمية يحيى القحطاني، هذا المحور من خلال تداوله مع الحضور عدد من النقاط المتعقلة بالأداء المؤثر لقائد وقائدة المدرسة وكيفية تجاوز المعوقات وتحويلها إلى فرص تدعم التأثير والتغيير نحول الأفضل.

بعد ذلك قدمت الخبيرة التربوية، المستشارة السابقة لإدارة تعليم جدة "سابقًا"، الدكتورة جواهر مهدي، ورقة عمل "التميز صناعة والتأثير فعل"، فيما قدمت رئيسة قسم القيادة المدرسية عائشة العسيري ورقة عمل "القيادة قيم"؛ ليختتم مدير إدارة التخطيط والمعلومات خليل الوافي فعاليات اللقاء بورقة العمل "المدرسة الرقمية.. بوابة المستقبل"، وفي نهاية اللقاء فتح المجال لتلقي مداخلات الحضور.

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"كلنا مؤثرون".. شاهد: افتتاح فعاليات اللقاء الثاني لقادة المدارس بجدة
سبق

افتتح المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، أمس الخميس، فعاليات اللقاء الثاني لقادة وقائدات المدارس على مستوى جدة والمحافظات التابعة لها، الذي نظمته إدارة الإشراف التربوي، ممثلة في قسم القيادة المدرسية تحت شعار "كلنا مؤثرون"؛ بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية ومديري ومديرات الإدارات والمكاتب وقادة وقائدات المدارس، إلى جانب حضور وفد من قسم القيادة المدرسية بتعليم محافظة صبيا، وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.

واستهل "الثقفي" اللقاء بالحديث عن محور "قيادة التأثير"، منوهاً بانتقال تعليم جدة لجائز الوزارة للتميز في القيادة المؤثرة وأنها كانت نتاج جهود الجميع بما فيهم قادة وقائدات المدارس، وكون التميز ‏لن يتحقق إلا بوجود التأثير والتغيير نحو الأفضل الأمر الذي يتطلب جودة في الأداء من المعلم والمشرف والقائد المدرسي.

وأكد أن وطننا القدوة يستحق منا مضاعفة الجهود وتجويد الأداء لتحقيق الموقع الذي يليق به، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ‏القيادة المدرسية هي صاحبة الدور المحوري في المدرسة والتي تتأثر بأداء قياداتها مؤسساتنا التربوية، مشددًا على أهمية إكرام المعلمين والمعلمات والاهتمام بهم كونهم المؤثر الحقيقي في الطلاب والطالبات.

واستكمل مساعد المدير العام للشؤون التعليمية يحيى القحطاني، هذا المحور من خلال تداوله مع الحضور عدد من النقاط المتعقلة بالأداء المؤثر لقائد وقائدة المدرسة وكيفية تجاوز المعوقات وتحويلها إلى فرص تدعم التأثير والتغيير نحول الأفضل.

بعد ذلك قدمت الخبيرة التربوية، المستشارة السابقة لإدارة تعليم جدة "سابقًا"، الدكتورة جواهر مهدي، ورقة عمل "التميز صناعة والتأثير فعل"، فيما قدمت رئيسة قسم القيادة المدرسية عائشة العسيري ورقة عمل "القيادة قيم"؛ ليختتم مدير إدارة التخطيط والمعلومات خليل الوافي فعاليات اللقاء بورقة العمل "المدرسة الرقمية.. بوابة المستقبل"، وفي نهاية اللقاء فتح المجال لتلقي مداخلات الحضور.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
03:28 PM

"كلنا مؤثرون".. شاهد: افتتاح فعاليات اللقاء الثاني لقادة المدارس بجدة

قُدمت خلاله أوراق عمل متباينة حملت إحداها عنوان "المدرسة الرقمية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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افتتح المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، أمس الخميس، فعاليات اللقاء الثاني لقادة وقائدات المدارس على مستوى جدة والمحافظات التابعة لها، الذي نظمته إدارة الإشراف التربوي، ممثلة في قسم القيادة المدرسية تحت شعار "كلنا مؤثرون"؛ بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية ومديري ومديرات الإدارات والمكاتب وقادة وقائدات المدارس، إلى جانب حضور وفد من قسم القيادة المدرسية بتعليم محافظة صبيا، وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.

واستهل "الثقفي" اللقاء بالحديث عن محور "قيادة التأثير"، منوهاً بانتقال تعليم جدة لجائز الوزارة للتميز في القيادة المؤثرة وأنها كانت نتاج جهود الجميع بما فيهم قادة وقائدات المدارس، وكون التميز ‏لن يتحقق إلا بوجود التأثير والتغيير نحو الأفضل الأمر الذي يتطلب جودة في الأداء من المعلم والمشرف والقائد المدرسي.

وأكد أن وطننا القدوة يستحق منا مضاعفة الجهود وتجويد الأداء لتحقيق الموقع الذي يليق به، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ‏القيادة المدرسية هي صاحبة الدور المحوري في المدرسة والتي تتأثر بأداء قياداتها مؤسساتنا التربوية، مشددًا على أهمية إكرام المعلمين والمعلمات والاهتمام بهم كونهم المؤثر الحقيقي في الطلاب والطالبات.

واستكمل مساعد المدير العام للشؤون التعليمية يحيى القحطاني، هذا المحور من خلال تداوله مع الحضور عدد من النقاط المتعقلة بالأداء المؤثر لقائد وقائدة المدرسة وكيفية تجاوز المعوقات وتحويلها إلى فرص تدعم التأثير والتغيير نحول الأفضل.

بعد ذلك قدمت الخبيرة التربوية، المستشارة السابقة لإدارة تعليم جدة "سابقًا"، الدكتورة جواهر مهدي، ورقة عمل "التميز صناعة والتأثير فعل"، فيما قدمت رئيسة قسم القيادة المدرسية عائشة العسيري ورقة عمل "القيادة قيم"؛ ليختتم مدير إدارة التخطيط والمعلومات خليل الوافي فعاليات اللقاء بورقة العمل "المدرسة الرقمية.. بوابة المستقبل"، وفي نهاية اللقاء فتح المجال لتلقي مداخلات الحضور.

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