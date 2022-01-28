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"911" ينقذ مواطناً تعرض لضيق تنفس أثناء القيادة على طريق الهدا "الكر"

حضرت فرقة من الهلال الأحمر ودورية مرور وقُدّم العلاج اللازم بالموقع

تعامل مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة، مع حالة إنسانية بعد ورود بلاغ لسائق مركبة أفاد بتعرضه لضيق في التنفس على طريق الكر بالطائف.

وتفصيلاً: تلقى مركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً من مواطن على طريق الهدا، أفاد بأنه يستقل مركبته من نوع "هونداي سوناتا"، وأنه متوقف في منتصف الطريق، ولا يستطيع القيادة بعد تعرضه لضيق بالتنفس.

وتم تمرير البلاغ على وجه السرعة، وتم إرسال فرقة من الهلال الأحمر للموقع ودورية مرور، واتضح أنه يعاني من ضيق بالتنفس "ربو"، وأعطي العلاج بالموقع.

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"911" ينقذ مواطناً تعرض لضيق تنفس أثناء القيادة على طريق الهدا "الكر"
سبق

تعامل مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة، مع حالة إنسانية بعد ورود بلاغ لسائق مركبة أفاد بتعرضه لضيق في التنفس على طريق الكر بالطائف.

وتفصيلاً: تلقى مركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً من مواطن على طريق الهدا، أفاد بأنه يستقل مركبته من نوع "هونداي سوناتا"، وأنه متوقف في منتصف الطريق، ولا يستطيع القيادة بعد تعرضه لضيق بالتنفس.

وتم تمرير البلاغ على وجه السرعة، وتم إرسال فرقة من الهلال الأحمر للموقع ودورية مرور، واتضح أنه يعاني من ضيق بالتنفس "ربو"، وأعطي العلاج بالموقع.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
11:08 PM

"911" ينقذ مواطناً تعرض لضيق تنفس أثناء القيادة على طريق الهدا "الكر"

حضرت فرقة من الهلال الأحمر ودورية مرور وقُدّم العلاج اللازم بالموقع

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
3,276

تعامل مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة، مع حالة إنسانية بعد ورود بلاغ لسائق مركبة أفاد بتعرضه لضيق في التنفس على طريق الكر بالطائف.

وتفصيلاً: تلقى مركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً من مواطن على طريق الهدا، أفاد بأنه يستقل مركبته من نوع "هونداي سوناتا"، وأنه متوقف في منتصف الطريق، ولا يستطيع القيادة بعد تعرضه لضيق بالتنفس.

وتم تمرير البلاغ على وجه السرعة، وتم إرسال فرقة من الهلال الأحمر للموقع ودورية مرور، واتضح أنه يعاني من ضيق بالتنفس "ربو"، وأعطي العلاج بالموقع.

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