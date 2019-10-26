النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بوينج" لشركات الطيران: راجعوا سلامة الطائرات طراز "737"

بعد اكتشاف وجود عيوب في الهياكل المعدنية تستلزم الإصلاح

أصدرت شركة "بوينج" لصناعة الطائرات توجيهاً مباشراً لجميع مشغلي الخدمة، وخاصة من ميتلك طراز "بوينج 737 إن جي"، مفاده أن عمليات التفتيش لنحو 810 طائرات حول العالم كشفت احتياج 38 طائرة لإصلاح الهياكل المعدنية.

وأمرت هيئة الطيران الكورية بوقف استخدام تسع طائرات من بين 42 طائرة طراز "بوينج 737 إن جي" خضعت للفحص، بعد اكتشاف شروخ هيكلية تتطلب الإصلاح.

وبحسب وزارة النقل في كوريا الجنوبية فإن هناك خمس طائرات تشغلها الخطوط الجوية الكورية.

وأوضح متحدث باسم الخطوط الجوية الكورية، وفق "رويترز"، أن لديهم 18 طائرة من طراز "737 إن جي" وسيتم إبدال الطائرات الخمس بغيرها من الطائرات.

يأتي ذلك القرار بعد طلب من إدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة في هذا الشهر لمشغلي الطائرات بمراجعة طائرات "بوينج 737 إن جي" الأقدم.

ويعتبر طراز "737 إن جي" هو الجيل الثالث من طراز "737" والإصدار السابق لطائرات "737 ماكس" التي تم وقف استخدامها في الوقت الحالي.

بوينج بوينج 737 إن جي هيئة الطيران الكورية الخطوط الجوية الكورية إدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
"بوينج" لشركات الطيران: راجعوا سلامة الطائرات طراز "737"
سبق

أصدرت شركة "بوينج" لصناعة الطائرات توجيهاً مباشراً لجميع مشغلي الخدمة، وخاصة من ميتلك طراز "بوينج 737 إن جي"، مفاده أن عمليات التفتيش لنحو 810 طائرات حول العالم كشفت احتياج 38 طائرة لإصلاح الهياكل المعدنية.

وأمرت هيئة الطيران الكورية بوقف استخدام تسع طائرات من بين 42 طائرة طراز "بوينج 737 إن جي" خضعت للفحص، بعد اكتشاف شروخ هيكلية تتطلب الإصلاح.

وبحسب وزارة النقل في كوريا الجنوبية فإن هناك خمس طائرات تشغلها الخطوط الجوية الكورية.

وأوضح متحدث باسم الخطوط الجوية الكورية، وفق "رويترز"، أن لديهم 18 طائرة من طراز "737 إن جي" وسيتم إبدال الطائرات الخمس بغيرها من الطائرات.

يأتي ذلك القرار بعد طلب من إدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة في هذا الشهر لمشغلي الطائرات بمراجعة طائرات "بوينج 737 إن جي" الأقدم.

ويعتبر طراز "737 إن جي" هو الجيل الثالث من طراز "737" والإصدار السابق لطائرات "737 ماكس" التي تم وقف استخدامها في الوقت الحالي.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
05:26 PM

"بوينج" لشركات الطيران: راجعوا سلامة الطائرات طراز "737"

بعد اكتشاف وجود عيوب في الهياكل المعدنية تستلزم الإصلاح

A A A
خالد خليل - الرياض
1
1,862

أصدرت شركة "بوينج" لصناعة الطائرات توجيهاً مباشراً لجميع مشغلي الخدمة، وخاصة من ميتلك طراز "بوينج 737 إن جي"، مفاده أن عمليات التفتيش لنحو 810 طائرات حول العالم كشفت احتياج 38 طائرة لإصلاح الهياكل المعدنية.

وأمرت هيئة الطيران الكورية بوقف استخدام تسع طائرات من بين 42 طائرة طراز "بوينج 737 إن جي" خضعت للفحص، بعد اكتشاف شروخ هيكلية تتطلب الإصلاح.

وبحسب وزارة النقل في كوريا الجنوبية فإن هناك خمس طائرات تشغلها الخطوط الجوية الكورية.

وأوضح متحدث باسم الخطوط الجوية الكورية، وفق "رويترز"، أن لديهم 18 طائرة من طراز "737 إن جي" وسيتم إبدال الطائرات الخمس بغيرها من الطائرات.

يأتي ذلك القرار بعد طلب من إدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة في هذا الشهر لمشغلي الطائرات بمراجعة طائرات "بوينج 737 إن جي" الأقدم.

ويعتبر طراز "737 إن جي" هو الجيل الثالث من طراز "737" والإصدار السابق لطائرات "737 ماكس" التي تم وقف استخدامها في الوقت الحالي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,103
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,096
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,238

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة