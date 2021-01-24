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"الدفاع الإماراتية" تعلن: تدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن أطلقتهما الميليشيات تجاه الإمارات

بقايا الصواريخ التي تم اعتراضها سقطت بمناطق متفرقة حول أبو ظبي.. بلا خسائر

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، ولم ينجم الهجوم عن أي خسائر بشرية.

كما أكّدت الوزارة، في بيان لها، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين استقاء الأخبار كافة من الجهات الرسمية في الدولة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الدفاع الإماراتية" تعلن: تدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن أطلقتهما الميليشيات تجاه الإمارات
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، ولم ينجم الهجوم عن أي خسائر بشرية.

كما أكّدت الوزارة، في بيان لها، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين استقاء الأخبار كافة من الجهات الرسمية في الدولة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
08:19 AM

"الدفاع الإماراتية" تعلن: تدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن أطلقتهما الميليشيات تجاه الإمارات

بقايا الصواريخ التي تم اعتراضها سقطت بمناطق متفرقة حول أبو ظبي.. بلا خسائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخَيْن باليستيَّيْن أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، ولم ينجم الهجوم عن أي خسائر بشرية.

كما أكّدت الوزارة، في بيان لها، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين استقاء الأخبار كافة من الجهات الرسمية في الدولة.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
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