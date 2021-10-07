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أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية

نفّذت 1402 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1402 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق منشأة، وضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية للتثبُّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية.

وشدّدت على ضرورة التقيُّد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

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أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1402 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق منشأة، وضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية للتثبُّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية.

وشدّدت على ضرورة التقيُّد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
05:25 PM

أمانة الشرقية تغلق منشأة وتضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية

نفّذت 1402 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1402 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق منشأة، وضبط 69 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية للتثبُّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية.

وشدّدت على ضرورة التقيُّد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

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