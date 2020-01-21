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الجبير يلتقي رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي

بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

‎‏‎التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم، السيدة هانا نيومن من مجموعة الخضر، التحالف الأوروبي الحر، رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الفرعية للأمن والدفاع.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

‎‏‎حضر اللقاء: المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.

وزير الدولة للشؤون الخارجية هانا نيومن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبير يلتقي رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي
سبق

‎‏‎التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم، السيدة هانا نيومن من مجموعة الخضر، التحالف الأوروبي الحر، رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الفرعية للأمن والدفاع.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

‎‏‎حضر اللقاء: المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
07:56 PM

الجبير يلتقي رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي

بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‎‏‎التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم، السيدة هانا نيومن من مجموعة الخضر، التحالف الأوروبي الحر، رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الفرعية للأمن والدفاع.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

‎‏‎حضر اللقاء: المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.

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