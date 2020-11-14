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"المدني" يسيطر على حريق مركز خدمة السيارات في "وادي الدواسر"

دون وقوع إصابات

أخمدت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، مساء اليوم، حريقًا اندلع في مركز لتنجيد وتزيين السيارات وقطع الغيار بالمحافظة.

وقالت المديرية عبر حسابها على تويتر: "مدني وادي الدواسر يخمد حريقًا اندلع في مركز لخدمة السيارات وقطع الغيار دون حدوث إصابات ولله الحمد".

وكانت "سبق" نشرت خبرًا لفرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، ورصدت جهودهم أثناء إخماد الحريق، فور تلقيهم البلاغ قرب الطريق العام بالمحافظة.

الدفاع المدني وادي الدواسر حريق مدني وادي الدواسر شاهد.. "الدفاع المدني" يكافح حريقاً بمستودع ضخم للزينة في "وادي الدواسر"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدني" يسيطر على حريق مركز خدمة السيارات في "وادي الدواسر"
سبق

أخمدت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، مساء اليوم، حريقًا اندلع في مركز لتنجيد وتزيين السيارات وقطع الغيار بالمحافظة.

وقالت المديرية عبر حسابها على تويتر: "مدني وادي الدواسر يخمد حريقًا اندلع في مركز لخدمة السيارات وقطع الغيار دون حدوث إصابات ولله الحمد".

وكانت "سبق" نشرت خبرًا لفرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، ورصدت جهودهم أثناء إخماد الحريق، فور تلقيهم البلاغ قرب الطريق العام بالمحافظة.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
09:52 PM

"المدني" يسيطر على حريق مركز خدمة السيارات في "وادي الدواسر"

دون وقوع إصابات

A A A
خلف الدوسري - وادي الدواسر
6
3,213

أخمدت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، مساء اليوم، حريقًا اندلع في مركز لتنجيد وتزيين السيارات وقطع الغيار بالمحافظة.

وقالت المديرية عبر حسابها على تويتر: "مدني وادي الدواسر يخمد حريقًا اندلع في مركز لخدمة السيارات وقطع الغيار دون حدوث إصابات ولله الحمد".

وكانت "سبق" نشرت خبرًا لفرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، ورصدت جهودهم أثناء إخماد الحريق، فور تلقيهم البلاغ قرب الطريق العام بالمحافظة.

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