غارات جوية تستهدف تجمعات مليشيا الحوثي شمالي اليمن وتكبدها خسائر

شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات جوية على مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت الليلة الماضية تجمعات للمليشيا الحوثية، في منطقة "كرس الوهاب"، وكرس "المعترض"، شرق مدينة حرض، كما استهدفت مواقع أخرى للمليشيا، غربي المدينة ذاتها.

وأسفرت تلك الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية الإرهابية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.