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إيطاليا تسجِّل 13532 إصابة جديدة بـ"كورونا".. واليونان 1222

160 إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19" في لوكسمبورغ

سجَّلت إيطاليا 13532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و311 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 2.710.819 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 93.356 وفاة.

وسجّلت لوكسمبورغ 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولم تسجّل أي حالة وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة في لوكسمبورغ إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 52699 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 606 وفيات.

وسجّلت اليونان 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و26 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة اليونانية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 171466 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6103 وفيات.

فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا تسجِّل 13532 إصابة جديدة بـ"كورونا".. واليونان 1222
سبق

سجَّلت إيطاليا 13532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و311 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 2.710.819 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 93.356 وفاة.

وسجّلت لوكسمبورغ 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولم تسجّل أي حالة وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة في لوكسمبورغ إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 52699 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 606 وفيات.

وسجّلت اليونان 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و26 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة اليونانية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 171466 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6103 وفيات.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
11:41 PM

إيطاليا تسجِّل 13532 إصابة جديدة بـ"كورونا".. واليونان 1222

160 إصابة جديدة بـ"كوفيد- 19" في لوكسمبورغ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت إيطاليا 13532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و311 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 2.710.819 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 93.356 وفاة.

وسجّلت لوكسمبورغ 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولم تسجّل أي حالة وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة في لوكسمبورغ إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 52699 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 606 وفيات.

وسجّلت اليونان 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و26 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة اليونانية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 171466 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6103 وفيات.

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