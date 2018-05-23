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القحطاني إلى رتبة عميد في الإدارة العامة للتحرّيات والبحث الجنائي

قلّد مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي العميد سعود الطريفي، بمكتبه هذا اليوم الخميس، مدير إدارة التنسيق العميد محمد بن عوض القحطاني؛ رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته "عميد".

وهنأه بالثقة الملكية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مجال عمله.

وعبّر العميد القحطاني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو وزير الداخلية؛ على هذه الثقة، سائلًا الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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القحطاني إلى رتبة عميد في الإدارة العامة للتحرّيات والبحث الجنائي
سبق

قلّد مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي العميد سعود الطريفي، بمكتبه هذا اليوم الخميس، مدير إدارة التنسيق العميد محمد بن عوض القحطاني؛ رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته "عميد".

وهنأه بالثقة الملكية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مجال عمله.

وعبّر العميد القحطاني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو وزير الداخلية؛ على هذه الثقة، سائلًا الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
06:46 PM

القحطاني إلى رتبة عميد في الإدارة العامة للتحرّيات والبحث الجنائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلّد مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي العميد سعود الطريفي، بمكتبه هذا اليوم الخميس، مدير إدارة التنسيق العميد محمد بن عوض القحطاني؛ رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته "عميد".

وهنأه بالثقة الملكية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مجال عمله.

وعبّر العميد القحطاني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو وزير الداخلية؛ على هذه الثقة، سائلًا الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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