النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسحل" يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي

تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والذي عقد اليوم الخميس في مقر الاتحاد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهد الاجتماع مناقشات الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يخدم كرة القدم الخليجية، كما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق والتقريرين الإداري والمالي، كما ناقش بعض المقترحات المطروحة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"المسحل" يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
سبق

شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والذي عقد اليوم الخميس في مقر الاتحاد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهد الاجتماع مناقشات الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يخدم كرة القدم الخليجية، كما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق والتقريرين الإداري والمالي، كما ناقش بعض المقترحات المطروحة.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
09:48 PM

"المسحل" يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي

تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
58

شارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والذي عقد اليوم الخميس في مقر الاتحاد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهد الاجتماع مناقشات الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يخدم كرة القدم الخليجية، كما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق والتقريرين الإداري والمالي، كما ناقش بعض المقترحات المطروحة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,607
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,800
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,418

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة