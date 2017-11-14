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864 رضيعًا وأمهاتهم يئنون بسجون "أردوغان".. وهذه الدولة تتحرك لإنقاذهم

قانون تركي مهدر يمنع حبس حديثي الولادة.. و"الخدمة" تهمة جاهزة لمن لا تهمة له

أطلقت ألمانيا -ممثلة في منظمة العمل من أجل مساعدة اللاجئين الألمانية- حملة جمع توقيعات من أجل 864 رضيعًا يقبعون داخل السجون في تركيا مع أمهاتهن.
وبدأت منظمة المجتمع المدني التي تأسست لدعم اللاجئين في ألمانيا، حملة توقيعات لتقديمها إلى مكتب "اليونيسف" في ألمانيا للتحرك من أجل الضغط للإفراج عن 864 رضيعًا وأمهاتن.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن القانون التركي رقم 5275 يمنع اعتقال وحبس الرضّع حديثي الولادة وأمهاتهن؛ مفيدة بأنه على الرغم من ذلك تقبع أكثر من 11 ألف سيدة و864 رضيعًا داخل السجون في تركيا بسبب تهم سياسية.
سُلِبوا حريتهم
ووفق "زمان" التركية، قالت المنظمة في بيانها: إن الأطفال والرضغ داخل السجون سُلبوا حريتهم، ولا يحصلون على الهواء النقي، ولا يتمكنون من الحصول على التغذية الجيدة، ولا يمتلكون أسرة.
هذا وأوضحت المنظمة أنها تسعى للفت انتباه "اليونيسف" إلى هؤلاء الأطفال؛ مؤكدة أن الأطفال هم المستقبل ولديهم حقوق؛ فيما أقامت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية فعاليات للفت النظر لهذه القضية.
وهناك 11 ألف سيدة معتقلة في تركيا مع أطفالهن، بتهمة دعم الانقلاب، التي وُجهت لهن أثناء حالة الطوارئ، وأغلب هؤلاء ينتمين إلى "حركة الخدمة" التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب 2016؛ بينما تنفي الحركة وتطالب بأدلة على الاتهامات.

منظمة العمل اللاجئين الألمانية السجون في تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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864 رضيعًا وأمهاتهم يئنون بسجون "أردوغان".. وهذه الدولة تتحرك لإنقاذهم
سبق

أطلقت ألمانيا -ممثلة في منظمة العمل من أجل مساعدة اللاجئين الألمانية- حملة جمع توقيعات من أجل 864 رضيعًا يقبعون داخل السجون في تركيا مع أمهاتهن.
وبدأت منظمة المجتمع المدني التي تأسست لدعم اللاجئين في ألمانيا، حملة توقيعات لتقديمها إلى مكتب "اليونيسف" في ألمانيا للتحرك من أجل الضغط للإفراج عن 864 رضيعًا وأمهاتن.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن القانون التركي رقم 5275 يمنع اعتقال وحبس الرضّع حديثي الولادة وأمهاتهن؛ مفيدة بأنه على الرغم من ذلك تقبع أكثر من 11 ألف سيدة و864 رضيعًا داخل السجون في تركيا بسبب تهم سياسية.
سُلِبوا حريتهم
ووفق "زمان" التركية، قالت المنظمة في بيانها: إن الأطفال والرضغ داخل السجون سُلبوا حريتهم، ولا يحصلون على الهواء النقي، ولا يتمكنون من الحصول على التغذية الجيدة، ولا يمتلكون أسرة.
هذا وأوضحت المنظمة أنها تسعى للفت انتباه "اليونيسف" إلى هؤلاء الأطفال؛ مؤكدة أن الأطفال هم المستقبل ولديهم حقوق؛ فيما أقامت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية فعاليات للفت النظر لهذه القضية.
وهناك 11 ألف سيدة معتقلة في تركيا مع أطفالهن، بتهمة دعم الانقلاب، التي وُجهت لهن أثناء حالة الطوارئ، وأغلب هؤلاء ينتمين إلى "حركة الخدمة" التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب 2016؛ بينما تنفي الحركة وتطالب بأدلة على الاتهامات.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
01:41 PM

864 رضيعًا وأمهاتهم يئنون بسجون "أردوغان".. وهذه الدولة تتحرك لإنقاذهم

قانون تركي مهدر يمنع حبس حديثي الولادة.. و"الخدمة" تهمة جاهزة لمن لا تهمة له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت ألمانيا -ممثلة في منظمة العمل من أجل مساعدة اللاجئين الألمانية- حملة جمع توقيعات من أجل 864 رضيعًا يقبعون داخل السجون في تركيا مع أمهاتهن.
وبدأت منظمة المجتمع المدني التي تأسست لدعم اللاجئين في ألمانيا، حملة توقيعات لتقديمها إلى مكتب "اليونيسف" في ألمانيا للتحرك من أجل الضغط للإفراج عن 864 رضيعًا وأمهاتن.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن القانون التركي رقم 5275 يمنع اعتقال وحبس الرضّع حديثي الولادة وأمهاتهن؛ مفيدة بأنه على الرغم من ذلك تقبع أكثر من 11 ألف سيدة و864 رضيعًا داخل السجون في تركيا بسبب تهم سياسية.
سُلِبوا حريتهم
ووفق "زمان" التركية، قالت المنظمة في بيانها: إن الأطفال والرضغ داخل السجون سُلبوا حريتهم، ولا يحصلون على الهواء النقي، ولا يتمكنون من الحصول على التغذية الجيدة، ولا يمتلكون أسرة.
هذا وأوضحت المنظمة أنها تسعى للفت انتباه "اليونيسف" إلى هؤلاء الأطفال؛ مؤكدة أن الأطفال هم المستقبل ولديهم حقوق؛ فيما أقامت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية فعاليات للفت النظر لهذه القضية.
وهناك 11 ألف سيدة معتقلة في تركيا مع أطفالهن، بتهمة دعم الانقلاب، التي وُجهت لهن أثناء حالة الطوارئ، وأغلب هؤلاء ينتمين إلى "حركة الخدمة" التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب 2016؛ بينما تنفي الحركة وتطالب بأدلة على الاتهامات.

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