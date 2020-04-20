الحبشي: وصلنا 14 ألف طلب تنقُّل لم يُقبل منها سوى 800 حالة فقط

افتتحنا مركزًا مساندًا بجدة.. وندعو المواطنين لعدم استهلاك أوقات غيرهم عند طلب الخدمة

كشف المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور خالد الحبشي، عن ورود 14 ألف طلب تنقُّل لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، لم يُقبل منها سوى 800 حالة فقط. فيما تم افتتاح مركز عمليات مساند في مدينة جدة لتلقي البلاغات على مدار الساعة.

وقال "الحبشي": هيئة الهلال الأحمر السعودي أحد الأعضاء لمنظومة الصحة، وخط المواجهة الأول لجائحة كورونا. وجميع المراكز مستنفَرَة، وتعمل بكامل طاقتها على مستوى المنطقة. وتم افتتاح مركز عمليات مساند في مدينة جدة، ويعمل مع غرفة العمليات الأساسية لسرعة الرد على استفسارات المواطنين. ونؤكد أن طلباتهم الإسعافية متوافرة، و‏نتخذ الاحتياطات الوقائية كافة عند نقل أية حالات مشتبه بها بفيروس كورونا -لا سمح الله-. كما تم توفير دائرة طبية في غرفة العمليات، يوجد بها أطباء متخصصون، يقومون بالإجابة عن تساؤلات المواطنين.

وأضاف بأن دور الهلال الأحمر هو تقييم الحالة عبر تطبيق "أسعفني"، ثم إحالتها إلى الجهات المختصة، وهي التي تقرر إعطاء تصريح أو رفضه. وكثير من الحالات التي تردنا لا تحتاج إلى تصريح تنقُّل، وكثرة الاتصالات لهذا الخصوص تسببت في ضغط واستهلاك الوقت، وأخذ وقت حالة قد تكون أكثر احتياجًا إلى الخدمة الإسعافية. والأرقام تتحدث؛ إذ وصل 14 ألف حالة طلب، لم يكن منها حالات حقيقية سوى 800 حالة فقط. وأرجو من أن الناس تطمئن بأن الخدمات متوافرة، والكل مستعد على مدار الساعة.