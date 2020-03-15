هيئة تطوير بوابة الدرعية تفعل آلية وإجراءات العمل عن بعد

فعّلت هيئة تطوير بوابة الدرعية آلية وإجراءات العمل عن بعد، واقتصرت العمل المكتبي على الموظفين الذين يلزم تواجدهم في مقر الهيئة على أن تستمر أعمال الهيئة كما هي ودون تأثر.

جاء ذلك إيمانًا منها بأهمية الصحة والسلامة العامة.