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السنغال: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 15 ألفًا و508

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 15 ألفًا و508 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 321.

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السنغال: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 15 ألفًا و508 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 321.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
04:48 PM

السنغال: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 15 ألفًا و508

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 15 ألفًا و508 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 321.

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