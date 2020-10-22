السنغال: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 15 ألفًا و508 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 321.
أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 15 ألفًا و508 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 321.
أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 15 ألفًا و508 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 321.
أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 15 ألفًا و508 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 321.