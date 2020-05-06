لمكافحة "كورونا".. "بلدي الرياض" يثمّن جهود الأمانة ويؤكد استمرار عمليات التعقيم

اطلع على عدد المخالفات المرصودة ونوع الإجراءات النظامية المتخذة بشأنها

اطلع المجلس البلدي بالرياض على تقارير الأعمال التي تقوم بها أمانة منطقة الرياض للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تضمنت إحصائيات يومية للأنشطة والإجراءات المتخذة حيال ذلك، ومنها عدد الجولات الرقابية على المحال والأسواق، وعدد المخالفات المرصودة ونوع الإجراءات النظامية المتخذة بشأنها، سواء بإغلاق المحال، أو منع الباعة الجائلين، أو المصادرات.

وقال رئيس بلدي الرياض خالد العريدي، إن المجلس يثمّن الجهود التي تقوم بها الأمانة بشكل يومي لمكافحة انتشاره فيروس كورونا، مؤكداً على دورها في أعمال التعقيم والتطهير لشوارع الأحياء، وحاويات النفايات، وعدد المعقمات التي توزيعها.

وشدد أن هذه الجهود تأتي استمراراً للجهود الكبيرة والعظيمة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله، في شتى المجالات لمكافحة جائحة كورونا مؤكداً على أن هذه الجهود تأتي استمراراً للجهود الكبيرة والعظيمة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله، في شتى المجالات لمكافحة جائحة كورونا.

وكان المجلس قد اطلع على البلاغات الواردة للأمانة والمتعلقة بهذه الجائحة، مع تأكيد معالجة أغلبها في حينه، كما عرض التقرير حالة أسواق النفع العام التي تشرف عليها الأمانة والبالغ عددها ثمانية أسواق.