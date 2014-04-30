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رئيس "المرشدين" خرّجنا الدفعة النسائية الأولى والمرشدات السياحيات "قادمات بقوة"

تخريج أول دفعة مكونة من 18 متدربة يتقنّ لغات  مختلفة

احتفلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، بالتعاون مع الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين ، بتخريج أول دفعة من المرشدات المتخصصات في الإرشاد السياحي على مستوى المملكة ، وهن 18 متدربة ممن يتقن لغات أجنبية مختلفة ، ليتأهلن إلى مزاولة الإرشاد بعد الحصول على الترخيص حسب التصنيف المعد من قبل الهيئة.

واستمرت الدورة 5 أيام بشكل مكثف تغطي مختلف المواضيع المتعلقة بماهية مهنة المرشد السياحي ، والتعامل مع أدوات البحث ومهارات الإرشاد وكيفية استخدامها ، وكذلك تطوير تقنيات المشاهدة ، والمهارات العملية للإرشاد السياحي "الحافلة، المتحف، الجولات السياحية، دور الإيواء، والمنشآت السياحية"، فضلا عن تطوير و تحديث مهارات الإلقاء والاتصال ، وتطوير مهارات القيادة والتفاعل مع المجموعة ، وتطوير مهارات إعداد التقارير .

وكان رئيس الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين في المملكة، قد كشف في وقت سابق عن قرب الترخيص للمرشدات السياحيات في المملكة ، مشيرا في هذا السياق إلى وجود عجز في هذا المجال منذ فترة طويلة ، مذكرا بأنه تم التوقيع قبل عدة أشهر على محضر اجتماع لاعتماد الترخيص للمرشدات السياحيات .

ودعا البلوي الراغبات في الحصول على رخصة الإرشاد السياحي إلى التقدم للبرنامج المخصص عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، مشيرا إلى وجود قروبات سياحية خاصة بالنساء ويفضلن مرافقة مرشدة سياحية معهن.

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رئيس "المرشدين" خرّجنا الدفعة النسائية الأولى والمرشدات السياحيات "قادمات بقوة"
سبق

احتفلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، بالتعاون مع الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين ، بتخريج أول دفعة من المرشدات المتخصصات في الإرشاد السياحي على مستوى المملكة ، وهن 18 متدربة ممن يتقن لغات أجنبية مختلفة ، ليتأهلن إلى مزاولة الإرشاد بعد الحصول على الترخيص حسب التصنيف المعد من قبل الهيئة.

واستمرت الدورة 5 أيام بشكل مكثف تغطي مختلف المواضيع المتعلقة بماهية مهنة المرشد السياحي ، والتعامل مع أدوات البحث ومهارات الإرشاد وكيفية استخدامها ، وكذلك تطوير تقنيات المشاهدة ، والمهارات العملية للإرشاد السياحي "الحافلة، المتحف، الجولات السياحية، دور الإيواء، والمنشآت السياحية"، فضلا عن تطوير و تحديث مهارات الإلقاء والاتصال ، وتطوير مهارات القيادة والتفاعل مع المجموعة ، وتطوير مهارات إعداد التقارير .

وكان رئيس الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين في المملكة، قد كشف في وقت سابق عن قرب الترخيص للمرشدات السياحيات في المملكة ، مشيرا في هذا السياق إلى وجود عجز في هذا المجال منذ فترة طويلة ، مذكرا بأنه تم التوقيع قبل عدة أشهر على محضر اجتماع لاعتماد الترخيص للمرشدات السياحيات .

ودعا البلوي الراغبات في الحصول على رخصة الإرشاد السياحي إلى التقدم للبرنامج المخصص عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، مشيرا إلى وجود قروبات سياحية خاصة بالنساء ويفضلن مرافقة مرشدة سياحية معهن.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
04:46 PM

رئيس "المرشدين" خرّجنا الدفعة النسائية الأولى والمرشدات السياحيات "قادمات بقوة"

تخريج أول دفعة مكونة من 18 متدربة يتقنّ لغات  مختلفة

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خالد خليل - الرياض
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احتفلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، بالتعاون مع الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين ، بتخريج أول دفعة من المرشدات المتخصصات في الإرشاد السياحي على مستوى المملكة ، وهن 18 متدربة ممن يتقن لغات أجنبية مختلفة ، ليتأهلن إلى مزاولة الإرشاد بعد الحصول على الترخيص حسب التصنيف المعد من قبل الهيئة.

واستمرت الدورة 5 أيام بشكل مكثف تغطي مختلف المواضيع المتعلقة بماهية مهنة المرشد السياحي ، والتعامل مع أدوات البحث ومهارات الإرشاد وكيفية استخدامها ، وكذلك تطوير تقنيات المشاهدة ، والمهارات العملية للإرشاد السياحي "الحافلة، المتحف، الجولات السياحية، دور الإيواء، والمنشآت السياحية"، فضلا عن تطوير و تحديث مهارات الإلقاء والاتصال ، وتطوير مهارات القيادة والتفاعل مع المجموعة ، وتطوير مهارات إعداد التقارير .

وكان رئيس الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين في المملكة، قد كشف في وقت سابق عن قرب الترخيص للمرشدات السياحيات في المملكة ، مشيرا في هذا السياق إلى وجود عجز في هذا المجال منذ فترة طويلة ، مذكرا بأنه تم التوقيع قبل عدة أشهر على محضر اجتماع لاعتماد الترخيص للمرشدات السياحيات .

ودعا البلوي الراغبات في الحصول على رخصة الإرشاد السياحي إلى التقدم للبرنامج المخصص عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، مشيرا إلى وجود قروبات سياحية خاصة بالنساء ويفضلن مرافقة مرشدة سياحية معهن.

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