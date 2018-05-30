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مانشستر سيتي يغرق في "الموج الأزرق".. تشيلسي يُتوَّج بلقب دوري أبطال أوروبا

تُوِّج فريق تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب مانشستر سيتي؛ وذلك بفوزه عليه (1-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت في مدينة بورتو البرتغالية.

ويدين فريق تشيلسي بالفضل في انتصاره لنجمه الألماني الصاعد كاي هافيرتز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الـ42 من زمن الشوط الأول للقاء.

ويُعد هذا اللقب الثاني لتشيلسي في المسابقة بعد أن تُوِّج في 2012 على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح، فيما استمرت معاناة مانشستر سيتي مع البطولة التي لم يُتوَّج بلقبها من قبل.

دوري أبطال أوروبا تشيلسي مانشستر سيتي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مانشستر سيتي يغرق في "الموج الأزرق".. تشيلسي يُتوَّج بلقب دوري أبطال أوروبا
سبق

تُوِّج فريق تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب مانشستر سيتي؛ وذلك بفوزه عليه (1-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت في مدينة بورتو البرتغالية.

ويدين فريق تشيلسي بالفضل في انتصاره لنجمه الألماني الصاعد كاي هافيرتز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الـ42 من زمن الشوط الأول للقاء.

ويُعد هذا اللقب الثاني لتشيلسي في المسابقة بعد أن تُوِّج في 2012 على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح، فيما استمرت معاناة مانشستر سيتي مع البطولة التي لم يُتوَّج بلقبها من قبل.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
12:19 AM
اخر تعديل
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
02:42 AM

مانشستر سيتي يغرق في "الموج الأزرق".. تشيلسي يُتوَّج بلقب دوري أبطال أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوِّج فريق تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب مانشستر سيتي؛ وذلك بفوزه عليه (1-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت في مدينة بورتو البرتغالية.

ويدين فريق تشيلسي بالفضل في انتصاره لنجمه الألماني الصاعد كاي هافيرتز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الـ42 من زمن الشوط الأول للقاء.

ويُعد هذا اللقب الثاني لتشيلسي في المسابقة بعد أن تُوِّج في 2012 على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح، فيما استمرت معاناة مانشستر سيتي مع البطولة التي لم يُتوَّج بلقبها من قبل.

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