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الليلة قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس الملك.. و"المسابقات" تقسم الفرق لثلاثة مستويات.. تعرّف عليها

تقام مساء اليوم الثلاثاء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عند تمام الساعة السادسة مساءً في فندق ماريوت الرياض، والتي ستقام مبارياته خلال الفترة من 4-7 ديسمبر المقبل.

وتم تقسيم الفرق الـ32 المتأهلة لهذا الدور إلى ثلاثة مستويات وجاءت على النحو التالي:


المستوى الأول وضم بطل النسخة الماضية وأصحاب المراكز الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهم (التعاون، النصر، الهلال، الأهلي).

أما المستوى الثاني فضم باقي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى أعلى أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى تصنيفاَ الموسم الماضي، وهي (الشباب، الفيصلي، الوحدة، الرائد، الفتح، الاتحاد، الاتفاق، الفيحاء، أبها، ضمك، العدالة، أحد).

في حين ضم المستوى الثالث أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدرجة الأولى وأندية دوري الدرجة الثانية (الخليج، الجيل، الطائي، نجران، جدة، النجوم، العين، الشعلة، المجزل، الجبلين، البكيرية، العربي، الدرع، الأخدود، الصفا، الروضة).

يشار أن فرق المستوى الأول والثاني ستواجه فرق المستوى الثالث في دور32 من بطولة كأس الملك.

قرعة دور الـ32 كأس خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الليلة قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس الملك.. و"المسابقات" تقسم الفرق لثلاثة مستويات.. تعرّف عليها
سبق

تقام مساء اليوم الثلاثاء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عند تمام الساعة السادسة مساءً في فندق ماريوت الرياض، والتي ستقام مبارياته خلال الفترة من 4-7 ديسمبر المقبل.

وتم تقسيم الفرق الـ32 المتأهلة لهذا الدور إلى ثلاثة مستويات وجاءت على النحو التالي:


المستوى الأول وضم بطل النسخة الماضية وأصحاب المراكز الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهم (التعاون، النصر، الهلال، الأهلي).

أما المستوى الثاني فضم باقي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى أعلى أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى تصنيفاَ الموسم الماضي، وهي (الشباب، الفيصلي، الوحدة، الرائد، الفتح، الاتحاد، الاتفاق، الفيحاء، أبها، ضمك، العدالة، أحد).

في حين ضم المستوى الثالث أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدرجة الأولى وأندية دوري الدرجة الثانية (الخليج، الجيل، الطائي، نجران، جدة، النجوم، العين، الشعلة، المجزل، الجبلين، البكيرية، العربي، الدرع، الأخدود، الصفا، الروضة).

يشار أن فرق المستوى الأول والثاني ستواجه فرق المستوى الثالث في دور32 من بطولة كأس الملك.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
02:37 PM

الليلة قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس الملك.. و"المسابقات" تقسم الفرق لثلاثة مستويات.. تعرّف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقام مساء اليوم الثلاثاء قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدمة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عند تمام الساعة السادسة مساءً في فندق ماريوت الرياض، والتي ستقام مبارياته خلال الفترة من 4-7 ديسمبر المقبل.

وتم تقسيم الفرق الـ32 المتأهلة لهذا الدور إلى ثلاثة مستويات وجاءت على النحو التالي:


المستوى الأول وضم بطل النسخة الماضية وأصحاب المراكز الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهم (التعاون، النصر، الهلال، الأهلي).

أما المستوى الثاني فضم باقي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى أعلى أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى تصنيفاَ الموسم الماضي، وهي (الشباب، الفيصلي، الوحدة، الرائد، الفتح، الاتحاد، الاتفاق، الفيحاء، أبها، ضمك، العدالة، أحد).

في حين ضم المستوى الثالث أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدرجة الأولى وأندية دوري الدرجة الثانية (الخليج، الجيل، الطائي، نجران، جدة، النجوم، العين، الشعلة، المجزل، الجبلين، البكيرية، العربي، الدرع، الأخدود، الصفا، الروضة).

يشار أن فرق المستوى الأول والثاني ستواجه فرق المستوى الثالث في دور32 من بطولة كأس الملك.

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