بالفيديو.. مسلح يهاجم كنيسة في "تكساس" الأمريكية.. والشرطة تصرعه

أسفر عن مقتل الحارس وإصابة 3 أشخاص

لقي رجلان مصرعهما أثناء هجوم مسلح على كنيسة في ولاية تكساس الأمريكية، من بينهما منفِّذ الهجوم.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن مسلحًا مجهولاً أطلق الرصاص على كنيسة "ويستفري واي" بضاحية "فورت وورث" أثناء اكتظاظها بالمصلين؛ ما أدى إلى مصرع حارس الكنيسة، وإصابة 3 آخرين.

والتقطت عدسة الكاميرا مقطع فيديو لمسلح يهاجم الكنيسة، ويطلق الرصاص على مرتاديها، قبل أن ترديه الشرطة في الحال.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ماكارا تراستي، المتحدثة باسم مركز MedStar الطبي، قولها إن مُطلق النار والحارس تُوفيا متأثرَين بجراحهما في طريقهما إلى المستشفى.

وأضافت تراستي بأن الجريح الثالث نُقل إلى المستشفى وحالته حرجة، أما الجريحان الآخران فقد تم تقديم كل الخدمات الطبية اللازمة لهما في المكان.



وقال ممثل الكنيسة إن رصاص الجاني قتل حارس الكنيسة الذي أبدى مقاومة له و"حاول أن يعمل ما في وسعه لحماية الآخرين".



