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عبور 11 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة

متوجهة لعدة محافظات في اليمن امتداداً للجهود الإغاثية التي تقدمهاالمملكة

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 11 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 16 مايو 2020م إلى 19 مايو 2020م تحمل 1,873 سلة غذائية تزن 206 أطنان، 5,000 كرتون تمور تزن 49 طناً، تستهدف محافظات حجة، تعز، حضرموت، مأرب، عدن.

وهذه المعونات تأتي امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز لمختلف المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبور 11 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة
سبق

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 11 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 16 مايو 2020م إلى 19 مايو 2020م تحمل 1,873 سلة غذائية تزن 206 أطنان، 5,000 كرتون تمور تزن 49 طناً، تستهدف محافظات حجة، تعز، حضرموت، مأرب، عدن.

وهذه المعونات تأتي امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز لمختلف المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
07:53 PM

عبور 11 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة

متوجهة لعدة محافظات في اليمن امتداداً للجهود الإغاثية التي تقدمهاالمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,331

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 11 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 16 مايو 2020م إلى 19 مايو 2020م تحمل 1,873 سلة غذائية تزن 206 أطنان، 5,000 كرتون تمور تزن 49 طناً، تستهدف محافظات حجة، تعز، حضرموت، مأرب، عدن.

وهذه المعونات تأتي امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز لمختلف المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

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