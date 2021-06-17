رياح مثيرة للأتربة وأمواج ورؤية تتدنى.. تنبيه من "الأرصاد" لبدر وينبع

حالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة؛ تشمل تأثيراتها ارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.