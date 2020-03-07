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وزير الموارد يدعو المنشآت للالتزام بجهود التوعية ضد "كورونا"

أكد أن المملكة تتخذ كافة الإجراءات لمنع وصول وانتشار الفيروس

دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، الجهات والمنشآت والعاملين في القطاعين العام والخاص؛ إلى الالتزام بالجهود التوعوية المميزة التي تقودها وزارة الصحة، في سبيل منع وصول وانتشار فيروس كورونا.

وأكّد "الراجحي" أن المملكة تتّخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع وصول وانتشار الفيروس، وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال الراجحي عبر حسابه في تويتر اليوم: المملكة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا؛ وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وأشكر معالي @tfrabiah على الجهود التوعوية المميزة التي تقودها وزارة الصحة، والتي أدعو الجهات والمنشآت والعاملين في القطاع العام والخاص إلى الالتزام بها.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الموارد يدعو المنشآت للالتزام بجهود التوعية ضد "كورونا"
سبق

دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، الجهات والمنشآت والعاملين في القطاعين العام والخاص؛ إلى الالتزام بالجهود التوعوية المميزة التي تقودها وزارة الصحة، في سبيل منع وصول وانتشار فيروس كورونا.

وأكّد "الراجحي" أن المملكة تتّخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع وصول وانتشار الفيروس، وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال الراجحي عبر حسابه في تويتر اليوم: المملكة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا؛ وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وأشكر معالي @tfrabiah على الجهود التوعوية المميزة التي تقودها وزارة الصحة، والتي أدعو الجهات والمنشآت والعاملين في القطاع العام والخاص إلى الالتزام بها.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
01:20 PM

وزير الموارد يدعو المنشآت للالتزام بجهود التوعية ضد "كورونا"

أكد أن المملكة تتخذ كافة الإجراءات لمنع وصول وانتشار الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، الجهات والمنشآت والعاملين في القطاعين العام والخاص؛ إلى الالتزام بالجهود التوعوية المميزة التي تقودها وزارة الصحة، في سبيل منع وصول وانتشار فيروس كورونا.

وأكّد "الراجحي" أن المملكة تتّخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع وصول وانتشار الفيروس، وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال الراجحي عبر حسابه في تويتر اليوم: المملكة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا؛ وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وأشكر معالي @tfrabiah على الجهود التوعوية المميزة التي تقودها وزارة الصحة، والتي أدعو الجهات والمنشآت والعاملين في القطاع العام والخاص إلى الالتزام بها.

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