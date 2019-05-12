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بحرة.. إغلاق 9 منشآت غذائية لمخالفتها تدابير مكافحة "كورونا"

لعدة أسباب أبرزها عدم التزام العمال بالإجراءات الاحترازية

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات بمكة المكرمة ممثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية، 9 منشآت غذائية؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية بحرة المهندس رائد بن ناصر الشريف، أن إغلاق المنشآت الغذائية الـ9 جاء لعدة أسباب؛ أبرزها عدم التزام العمال بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار "الشريف" إلى أن الفِرَق الرقابية الميدانية تُواصل أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية بصفة مستمرة، والتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وأكد أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

فيروس كورونا الجديد

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بحرة.. إغلاق 9 منشآت غذائية لمخالفتها تدابير مكافحة "كورونا"
سبق

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات بمكة المكرمة ممثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية، 9 منشآت غذائية؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية بحرة المهندس رائد بن ناصر الشريف، أن إغلاق المنشآت الغذائية الـ9 جاء لعدة أسباب؛ أبرزها عدم التزام العمال بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار "الشريف" إلى أن الفِرَق الرقابية الميدانية تُواصل أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية بصفة مستمرة، والتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وأكد أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:20 AM

بحرة.. إغلاق 9 منشآت غذائية لمخالفتها تدابير مكافحة "كورونا"

لعدة أسباب أبرزها عدم التزام العمال بالإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات بمكة المكرمة ممثلة في بلدية محافظة بحرة الفرعية، 9 منشآت غذائية؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية بحرة المهندس رائد بن ناصر الشريف، أن إغلاق المنشآت الغذائية الـ9 جاء لعدة أسباب؛ أبرزها عدم التزام العمال بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار "الشريف" إلى أن الفِرَق الرقابية الميدانية تُواصل أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية بصفة مستمرة، والتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وأكد أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

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