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ميدالية الاستحقاق من الدرجة "الثالثة" لـ59 مواطنًا

لقاء تبرع كل منهم بدمه.. لـ10 مرات

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ59 مواطنًا لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه لـ"10 مرات".

وفيما يلى أسماء الممنوحين؛ وهم: سلطان موسم الهذلي ، وهاني محمود علي بكار ، ومحمد صالح الزهراني ، والجندي أحمد محمد الغامدي ، وبندر حمدي الغانمي ، وراشد غازي العتيبي ، وظافر حمد الجنيدل ، وعبدالقادر محمد آل هزاع ، وحسن سالم آل محضني ، وعبدالكريم محمد حكمي ، وعبدالقادر سراج الدين محمد ، وأحمد سعيد الزهراني ، ومشعل خالد الهران، وعمر أحمد خري طرزان ، وصافي أحمد الغانمي ، وجبران سلمان الزيداني ، وتركي محمد القحطاني ، والوكيل الرقيب عبدالعزيز معوض المطيري ، وبندر أحمد حارثي ، والرقيب عبدالملك محمد الذروي ، ومحمد جبريل العبدلي ، ومحمد سعد الخثعمي ، ورضا ذعار العنزي ، وعبدالعزيز خالد الغانم ، وعبدالكريم إبراهيم الصغير ، وعقيلي أحمد حكمي ، وخالد محمد الأحيدب ، وبندر منصور الحمداني ، والمقدم الركن سليمان خليفه التميمي ، وعبدالرزاق معتوق العلي ، ومحمد عبدالرحمن البحير ، وأحمد علي العضيه ، والرقيب عبدالرحمن رمضان فلاته ، ومنصور نهار العتيبي ، والملازم أول فني خالد عازب الأحمري ، ومشاعل هضيبان العتيبي ، ورئيس الرقباء عبدالمحسن عبدالعزيز السويلم ، والعريف رامي أحمد السرداب ، وناصر علي نعمي ، وفهد مرزوق العنزي ، وفهد عبدالعزيز الغنام ، وعبدالله غرم الله الغامدي ، وعبدالله محمد المبارك ، وعبدالرحمن عبدالعزيز الموسى ، وخالد بدر السليم ، ونياف بادي المطيري ، ومحمد علي الأحمري ، وعبدالعزيز مزيد الغنيم ، وبدر سافر الجهني ، وعبدالله أحمد الزهراني ، ووكيل الرقيب عباس محمد غريب ، والنقيب مظلي سلطان خليفة التميمي ، وأحمد محمد الأسمري ، ومشعل حمدي العنزي ، ورئيس الرقباء محمد جمعان القحطاني ، والعميد هاشم جمعان الغامدي ، ووكيل الرقيب عبدالله عبيد الحربي ، وسلطان محمد العمري ، وعبدالعزيز فايز الفايز.

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ميدالية الاستحقاق من الدرجة "الثالثة" لـ59 مواطنًا
سبق

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ59 مواطنًا لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه لـ"10 مرات".

وفيما يلى أسماء الممنوحين؛ وهم: سلطان موسم الهذلي ، وهاني محمود علي بكار ، ومحمد صالح الزهراني ، والجندي أحمد محمد الغامدي ، وبندر حمدي الغانمي ، وراشد غازي العتيبي ، وظافر حمد الجنيدل ، وعبدالقادر محمد آل هزاع ، وحسن سالم آل محضني ، وعبدالكريم محمد حكمي ، وعبدالقادر سراج الدين محمد ، وأحمد سعيد الزهراني ، ومشعل خالد الهران، وعمر أحمد خري طرزان ، وصافي أحمد الغانمي ، وجبران سلمان الزيداني ، وتركي محمد القحطاني ، والوكيل الرقيب عبدالعزيز معوض المطيري ، وبندر أحمد حارثي ، والرقيب عبدالملك محمد الذروي ، ومحمد جبريل العبدلي ، ومحمد سعد الخثعمي ، ورضا ذعار العنزي ، وعبدالعزيز خالد الغانم ، وعبدالكريم إبراهيم الصغير ، وعقيلي أحمد حكمي ، وخالد محمد الأحيدب ، وبندر منصور الحمداني ، والمقدم الركن سليمان خليفه التميمي ، وعبدالرزاق معتوق العلي ، ومحمد عبدالرحمن البحير ، وأحمد علي العضيه ، والرقيب عبدالرحمن رمضان فلاته ، ومنصور نهار العتيبي ، والملازم أول فني خالد عازب الأحمري ، ومشاعل هضيبان العتيبي ، ورئيس الرقباء عبدالمحسن عبدالعزيز السويلم ، والعريف رامي أحمد السرداب ، وناصر علي نعمي ، وفهد مرزوق العنزي ، وفهد عبدالعزيز الغنام ، وعبدالله غرم الله الغامدي ، وعبدالله محمد المبارك ، وعبدالرحمن عبدالعزيز الموسى ، وخالد بدر السليم ، ونياف بادي المطيري ، ومحمد علي الأحمري ، وعبدالعزيز مزيد الغنيم ، وبدر سافر الجهني ، وعبدالله أحمد الزهراني ، ووكيل الرقيب عباس محمد غريب ، والنقيب مظلي سلطان خليفة التميمي ، وأحمد محمد الأسمري ، ومشعل حمدي العنزي ، ورئيس الرقباء محمد جمعان القحطاني ، والعميد هاشم جمعان الغامدي ، ووكيل الرقيب عبدالله عبيد الحربي ، وسلطان محمد العمري ، وعبدالعزيز فايز الفايز.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
04:46 PM

ميدالية الاستحقاق من الدرجة "الثالثة" لـ59 مواطنًا

لقاء تبرع كل منهم بدمه.. لـ10 مرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ59 مواطنًا لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه لـ"10 مرات".

وفيما يلى أسماء الممنوحين؛ وهم: سلطان موسم الهذلي ، وهاني محمود علي بكار ، ومحمد صالح الزهراني ، والجندي أحمد محمد الغامدي ، وبندر حمدي الغانمي ، وراشد غازي العتيبي ، وظافر حمد الجنيدل ، وعبدالقادر محمد آل هزاع ، وحسن سالم آل محضني ، وعبدالكريم محمد حكمي ، وعبدالقادر سراج الدين محمد ، وأحمد سعيد الزهراني ، ومشعل خالد الهران، وعمر أحمد خري طرزان ، وصافي أحمد الغانمي ، وجبران سلمان الزيداني ، وتركي محمد القحطاني ، والوكيل الرقيب عبدالعزيز معوض المطيري ، وبندر أحمد حارثي ، والرقيب عبدالملك محمد الذروي ، ومحمد جبريل العبدلي ، ومحمد سعد الخثعمي ، ورضا ذعار العنزي ، وعبدالعزيز خالد الغانم ، وعبدالكريم إبراهيم الصغير ، وعقيلي أحمد حكمي ، وخالد محمد الأحيدب ، وبندر منصور الحمداني ، والمقدم الركن سليمان خليفه التميمي ، وعبدالرزاق معتوق العلي ، ومحمد عبدالرحمن البحير ، وأحمد علي العضيه ، والرقيب عبدالرحمن رمضان فلاته ، ومنصور نهار العتيبي ، والملازم أول فني خالد عازب الأحمري ، ومشاعل هضيبان العتيبي ، ورئيس الرقباء عبدالمحسن عبدالعزيز السويلم ، والعريف رامي أحمد السرداب ، وناصر علي نعمي ، وفهد مرزوق العنزي ، وفهد عبدالعزيز الغنام ، وعبدالله غرم الله الغامدي ، وعبدالله محمد المبارك ، وعبدالرحمن عبدالعزيز الموسى ، وخالد بدر السليم ، ونياف بادي المطيري ، ومحمد علي الأحمري ، وعبدالعزيز مزيد الغنيم ، وبدر سافر الجهني ، وعبدالله أحمد الزهراني ، ووكيل الرقيب عباس محمد غريب ، والنقيب مظلي سلطان خليفة التميمي ، وأحمد محمد الأسمري ، ومشعل حمدي العنزي ، ورئيس الرقباء محمد جمعان القحطاني ، والعميد هاشم جمعان الغامدي ، ووكيل الرقيب عبدالله عبيد الحربي ، وسلطان محمد العمري ، وعبدالعزيز فايز الفايز.

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