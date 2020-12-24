وفيما يلى أسماء الممنوحين؛ وهم: سلطان موسم الهذلي ، وهاني محمود علي بكار ، ومحمد صالح الزهراني ، والجندي أحمد محمد الغامدي ، وبندر حمدي الغانمي ، وراشد غازي العتيبي ، وظافر حمد الجنيدل ، وعبدالقادر محمد آل هزاع ، وحسن سالم آل محضني ، وعبدالكريم محمد حكمي ، وعبدالقادر سراج الدين محمد ، وأحمد سعيد الزهراني ، ومشعل خالد الهران، وعمر أحمد خري طرزان ، وصافي أحمد الغانمي ، وجبران سلمان الزيداني ، وتركي محمد القحطاني ، والوكيل الرقيب عبدالعزيز معوض المطيري ، وبندر أحمد حارثي ، والرقيب عبدالملك محمد الذروي ، ومحمد جبريل العبدلي ، ومحمد سعد الخثعمي ، ورضا ذعار العنزي ، وعبدالعزيز خالد الغانم ، وعبدالكريم إبراهيم الصغير ، وعقيلي أحمد حكمي ، وخالد محمد الأحيدب ، وبندر منصور الحمداني ، والمقدم الركن سليمان خليفه التميمي ، وعبدالرزاق معتوق العلي ، ومحمد عبدالرحمن البحير ، وأحمد علي العضيه ، والرقيب عبدالرحمن رمضان فلاته ، ومنصور نهار العتيبي ، والملازم أول فني خالد عازب الأحمري ، ومشاعل هضيبان العتيبي ، ورئيس الرقباء عبدالمحسن عبدالعزيز السويلم ، والعريف رامي أحمد السرداب ، وناصر علي نعمي ، وفهد مرزوق العنزي ، وفهد عبدالعزيز الغنام ، وعبدالله غرم الله الغامدي ، وعبدالله محمد المبارك ، وعبدالرحمن عبدالعزيز الموسى ، وخالد بدر السليم ، ونياف بادي المطيري ، ومحمد علي الأحمري ، وعبدالعزيز مزيد الغنيم ، وبدر سافر الجهني ، وعبدالله أحمد الزهراني ، ووكيل الرقيب عباس محمد غريب ، والنقيب مظلي سلطان خليفة التميمي ، وأحمد محمد الأسمري ، ومشعل حمدي العنزي ، ورئيس الرقباء محمد جمعان القحطاني ، والعميد هاشم جمعان الغامدي ، ووكيل الرقيب عبدالله عبيد الحربي ، وسلطان محمد العمري ، وعبدالعزيز فايز الفايز.

ميدالية الاستحقاق من الدرجة "الثالثة" لـ59 مواطنًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-24 صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ59 مواطنًا لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه لـ"10 مرات". وفيما يلى أسماء الممنوحين؛ وهم: سلطان موسم الهذلي ، وهاني محمود علي بكار ، ومحمد صالح الزهراني ، والجندي أحمد محمد الغامدي ، وبندر حمدي الغانمي ، وراشد غازي العتيبي ، وظافر حمد الجنيدل ، وعبدالقادر محمد آل هزاع ، وحسن سالم آل محضني ، وعبدالكريم محمد حكمي ، وعبدالقادر سراج الدين محمد ، وأحمد سعيد الزهراني ، ومشعل خالد الهران، وعمر أحمد خري طرزان ، وصافي أحمد الغانمي ، وجبران سلمان الزيداني ، وتركي محمد القحطاني ، والوكيل الرقيب عبدالعزيز معوض المطيري ، وبندر أحمد حارثي ، والرقيب عبدالملك محمد الذروي ، ومحمد جبريل العبدلي ، ومحمد سعد الخثعمي ، ورضا ذعار العنزي ، وعبدالعزيز خالد الغانم ، وعبدالكريم إبراهيم الصغير ، وعقيلي أحمد حكمي ، وخالد محمد الأحيدب ، وبندر منصور الحمداني ، والمقدم الركن سليمان خليفه التميمي ، وعبدالرزاق معتوق العلي ، ومحمد عبدالرحمن البحير ، وأحمد علي العضيه ، والرقيب عبدالرحمن رمضان فلاته ، ومنصور نهار العتيبي ، والملازم أول فني خالد عازب الأحمري ، ومشاعل هضيبان العتيبي ، ورئيس الرقباء عبدالمحسن عبدالعزيز السويلم ، والعريف رامي أحمد السرداب ، وناصر علي نعمي ، وفهد مرزوق العنزي ، وفهد عبدالعزيز الغنام ، وعبدالله غرم الله الغامدي ، وعبدالله محمد المبارك ، وعبدالرحمن عبدالعزيز الموسى ، وخالد بدر السليم ، ونياف بادي المطيري ، ومحمد علي الأحمري ، وعبدالعزيز مزيد الغنيم ، وبدر سافر الجهني ، وعبدالله أحمد الزهراني ، ووكيل الرقيب عباس محمد غريب ، والنقيب مظلي سلطان خليفة التميمي ، وأحمد محمد الأسمري ، ومشعل حمدي العنزي ، ورئيس الرقباء محمد جمعان القحطاني ، والعميد هاشم جمعان الغامدي ، ووكيل الرقيب عبدالله عبيد الحربي ، وسلطان محمد العمري ، وعبدالعزيز فايز الفايز.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442 04:46 PM

ميدالية الاستحقاق من الدرجة "الثالثة" لـ59 مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه.. لـ10 مرات





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صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ59 مواطنًا لقاء تبرع كل واحدٍ منهم بدمه لـ"10 مرات".

وفيما يلى أسماء الممنوحين؛ وهم: سلطان موسم الهذلي ، وهاني محمود علي بكار ، ومحمد صالح الزهراني ، والجندي أحمد محمد الغامدي ، وبندر حمدي الغانمي ، وراشد غازي العتيبي ، وظافر حمد الجنيدل ، وعبدالقادر محمد آل هزاع ، وحسن سالم آل محضني ، وعبدالكريم محمد حكمي ، وعبدالقادر سراج الدين محمد ، وأحمد سعيد الزهراني ، ومشعل خالد الهران، وعمر أحمد خري طرزان ، وصافي أحمد الغانمي ، وجبران سلمان الزيداني ، وتركي محمد القحطاني ، والوكيل الرقيب عبدالعزيز معوض المطيري ، وبندر أحمد حارثي ، والرقيب عبدالملك محمد الذروي ، ومحمد جبريل العبدلي ، ومحمد سعد الخثعمي ، ورضا ذعار العنزي ، وعبدالعزيز خالد الغانم ، وعبدالكريم إبراهيم الصغير ، وعقيلي أحمد حكمي ، وخالد محمد الأحيدب ، وبندر منصور الحمداني ، والمقدم الركن سليمان خليفه التميمي ، وعبدالرزاق معتوق العلي ، ومحمد عبدالرحمن البحير ، وأحمد علي العضيه ، والرقيب عبدالرحمن رمضان فلاته ، ومنصور نهار العتيبي ، والملازم أول فني خالد عازب الأحمري ، ومشاعل هضيبان العتيبي ، ورئيس الرقباء عبدالمحسن عبدالعزيز السويلم ، والعريف رامي أحمد السرداب ، وناصر علي نعمي ، وفهد مرزوق العنزي ، وفهد عبدالعزيز الغنام ، وعبدالله غرم الله الغامدي ، وعبدالله محمد المبارك ، وعبدالرحمن عبدالعزيز الموسى ، وخالد بدر السليم ، ونياف بادي المطيري ، ومحمد علي الأحمري ، وعبدالعزيز مزيد الغنيم ، وبدر سافر الجهني ، وعبدالله أحمد الزهراني ، ووكيل الرقيب عباس محمد غريب ، والنقيب مظلي سلطان خليفة التميمي ، وأحمد محمد الأسمري ، ومشعل حمدي العنزي ، ورئيس الرقباء محمد جمعان القحطاني ، والعميد هاشم جمعان الغامدي ، ووكيل الرقيب عبدالله عبيد الحربي ، وسلطان محمد العمري ، وعبدالعزيز فايز الفايز.