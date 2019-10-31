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دعوة العموم لتقديم مرئياتهم عن "استراتيجية الطيف الترددي 2025"

"هيئة الاتصالات" حثّت الأطراف المعنية على تقديم الملحوظات

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم للاطلاع على "الاستراتيجية الوطنية لإدارة واستخدام الطيف الترددي في المملكة 2025م"، وتقديم مرئياتهم حولها، ضمن سعي الهيئة في تنظيم عملية إدارة الطيف الترددي، وإشراك ذوي الاختصاص من أفراد وجهات في عملية صناعة القرار.

وحثّت الهيئة الأطراف المعنية على تقديم كل المرئيات والملحوظات المتعلقة بهذه الاستراتيجية، على نحوٍ مفصل مدعومٍ بالمبررات، في موعد أقصاه يوم الخميس 24 ربيع الأول 1441هـ.

استراتيجية الطيف الترددي 2025 هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دعوة العموم لتقديم مرئياتهم عن "استراتيجية الطيف الترددي 2025"
سبق

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم للاطلاع على "الاستراتيجية الوطنية لإدارة واستخدام الطيف الترددي في المملكة 2025م"، وتقديم مرئياتهم حولها، ضمن سعي الهيئة في تنظيم عملية إدارة الطيف الترددي، وإشراك ذوي الاختصاص من أفراد وجهات في عملية صناعة القرار.

وحثّت الهيئة الأطراف المعنية على تقديم كل المرئيات والملحوظات المتعلقة بهذه الاستراتيجية، على نحوٍ مفصل مدعومٍ بالمبررات، في موعد أقصاه يوم الخميس 24 ربيع الأول 1441هـ.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
01:49 PM

دعوة العموم لتقديم مرئياتهم عن "استراتيجية الطيف الترددي 2025"

"هيئة الاتصالات" حثّت الأطراف المعنية على تقديم الملحوظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم للاطلاع على "الاستراتيجية الوطنية لإدارة واستخدام الطيف الترددي في المملكة 2025م"، وتقديم مرئياتهم حولها، ضمن سعي الهيئة في تنظيم عملية إدارة الطيف الترددي، وإشراك ذوي الاختصاص من أفراد وجهات في عملية صناعة القرار.

وحثّت الهيئة الأطراف المعنية على تقديم كل المرئيات والملحوظات المتعلقة بهذه الاستراتيجية، على نحوٍ مفصل مدعومٍ بالمبررات، في موعد أقصاه يوم الخميس 24 ربيع الأول 1441هـ.

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