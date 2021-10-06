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"التجارة" تشهر بصاحب منشأة تبيع إطارات مغشوشة

شهرت وزارة التجارة بمنشأة تختص في تجارة الإطارات بمدينة تبوك بعد صدور حكم قضائي نهائي يدين صاحب المنشأة والعامل المسؤول من جنسية أفغانية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض وبيع 421 إطار سيارة، مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بتبوك متضمناً غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة مع عدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تشهر بصاحب منشأة تبيع إطارات مغشوشة
سبق

شهرت وزارة التجارة بمنشأة تختص في تجارة الإطارات بمدينة تبوك بعد صدور حكم قضائي نهائي يدين صاحب المنشأة والعامل المسؤول من جنسية أفغانية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض وبيع 421 إطار سيارة، مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بتبوك متضمناً غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة مع عدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
09:53 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
01:19 PM

"التجارة" تشهر بصاحب منشأة تبيع إطارات مغشوشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,269

شهرت وزارة التجارة بمنشأة تختص في تجارة الإطارات بمدينة تبوك بعد صدور حكم قضائي نهائي يدين صاحب المنشأة والعامل المسؤول من جنسية أفغانية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض وبيع 421 إطار سيارة، مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بتبوك متضمناً غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة مع عدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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