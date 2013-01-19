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العاصفة تواعد 5 مناطق.. وكراني: الكتلة القطبية تعمقت

ستؤدي لانخفاض الحرارة مع نشاط للرياح وانعدام للرؤية

أكد خبير الأرصاد حسن كراني تعمق الكتلة الهوائية القطبية في المملكة بشكل ملموس؛ ما سيؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة.

وقال كراني عبر حسابه في تويتر اليوم: غطت الموجة الهوائية القطبية أجواء الشمال وتعمقت بشكل ملموس حتى جنوب المنطقة الوسطى، وستؤدي لانخفاض حراري ملموس ونشاط للرياح.. الانعدام وشبه الانعدام واردان، ضباب وصقيع في ساعات الليل المتأخرة من فجر الغد على الشمال.. الحيطة واجبة.. راجيًا السلامة للجميع. والله أعلم.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجةً هوائيةً باردة تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَيْ تبوك وحائل، قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية) يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران، كما يُتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتَيْ: المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

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العاصفة تواعد 5 مناطق.. وكراني: الكتلة القطبية تعمقت
سبق

أكد خبير الأرصاد حسن كراني تعمق الكتلة الهوائية القطبية في المملكة بشكل ملموس؛ ما سيؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة.

وقال كراني عبر حسابه في تويتر اليوم: غطت الموجة الهوائية القطبية أجواء الشمال وتعمقت بشكل ملموس حتى جنوب المنطقة الوسطى، وستؤدي لانخفاض حراري ملموس ونشاط للرياح.. الانعدام وشبه الانعدام واردان، ضباب وصقيع في ساعات الليل المتأخرة من فجر الغد على الشمال.. الحيطة واجبة.. راجيًا السلامة للجميع. والله أعلم.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجةً هوائيةً باردة تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَيْ تبوك وحائل، قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية) يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران، كما يُتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتَيْ: المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
09:04 AM

العاصفة تواعد 5 مناطق.. وكراني: الكتلة القطبية تعمقت

ستؤدي لانخفاض الحرارة مع نشاط للرياح وانعدام للرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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29,787

أكد خبير الأرصاد حسن كراني تعمق الكتلة الهوائية القطبية في المملكة بشكل ملموس؛ ما سيؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة.

وقال كراني عبر حسابه في تويتر اليوم: غطت الموجة الهوائية القطبية أجواء الشمال وتعمقت بشكل ملموس حتى جنوب المنطقة الوسطى، وستؤدي لانخفاض حراري ملموس ونشاط للرياح.. الانعدام وشبه الانعدام واردان، ضباب وصقيع في ساعات الليل المتأخرة من فجر الغد على الشمال.. الحيطة واجبة.. راجيًا السلامة للجميع. والله أعلم.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجةً هوائيةً باردة تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَيْ تبوك وحائل، قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية) يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران، كما يُتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتَيْ: المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

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