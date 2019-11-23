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تنبيهات متقدمة لحالة أمطار وبرد على "عسير والباحة ومكة"

تشمل عددًا من المحافظات بالمناطق الثلاث وتستمر حتى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة عسير، أفاد برفع درجة الإنذار وتحديث موقع الإنذار لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، على "أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، بيشة، تثليث، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب وظهران الجنوب.

ويبدأ الإنذار في الساعة 10:00 صباح اليوم، وينتهي في الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

وأفاد تنبيه متقدم آخر لمنطقة عسير بتحديث موقع الإنذار للتنبيه الأول؛ حيث أضاف "البرك ومحايل" إلى الأماكن المشمولة بالتنبيه.

كما أصدرت "الأرصاد" تنبيهًا متقدمًا بشأن منطقة الباحة، يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وسيول، على "الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد وقلوة"، من الساعة 3:00 اليوم السبت وحتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهًا متقدمًا بشأن منطقة مكة المكرمة، يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، على "أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، بحرة، عرفات وميسان"، من الساعة 18:00 مساء الجمعة وحتى الساعة 20:00 من مساء السبت.

الأرصاد عسير الباحة مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيهات متقدمة لحالة أمطار وبرد على "عسير والباحة ومكة"
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة عسير، أفاد برفع درجة الإنذار وتحديث موقع الإنذار لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، على "أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، بيشة، تثليث، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب وظهران الجنوب.

ويبدأ الإنذار في الساعة 10:00 صباح اليوم، وينتهي في الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

وأفاد تنبيه متقدم آخر لمنطقة عسير بتحديث موقع الإنذار للتنبيه الأول؛ حيث أضاف "البرك ومحايل" إلى الأماكن المشمولة بالتنبيه.

كما أصدرت "الأرصاد" تنبيهًا متقدمًا بشأن منطقة الباحة، يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وسيول، على "الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد وقلوة"، من الساعة 3:00 اليوم السبت وحتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهًا متقدمًا بشأن منطقة مكة المكرمة، يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، على "أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، بحرة، عرفات وميسان"، من الساعة 18:00 مساء الجمعة وحتى الساعة 20:00 من مساء السبت.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
12:43 PM

تنبيهات متقدمة لحالة أمطار وبرد على "عسير والباحة ومكة"

تشمل عددًا من المحافظات بالمناطق الثلاث وتستمر حتى 8 مساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة عسير، أفاد برفع درجة الإنذار وتحديث موقع الإنذار لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، على "أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، بيشة، تثليث، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب وظهران الجنوب.

ويبدأ الإنذار في الساعة 10:00 صباح اليوم، وينتهي في الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

وأفاد تنبيه متقدم آخر لمنطقة عسير بتحديث موقع الإنذار للتنبيه الأول؛ حيث أضاف "البرك ومحايل" إلى الأماكن المشمولة بالتنبيه.

كما أصدرت "الأرصاد" تنبيهًا متقدمًا بشأن منطقة الباحة، يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وسيول، على "الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد وقلوة"، من الساعة 3:00 اليوم السبت وحتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهًا متقدمًا بشأن منطقة مكة المكرمة، يفيد بأمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، على "أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، بحرة، عرفات وميسان"، من الساعة 18:00 مساء الجمعة وحتى الساعة 20:00 من مساء السبت.

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