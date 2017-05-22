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باعتبارها تهديداً أمنياً.. نصف الأمريكيين يرجحون حرباً "وشيكة" مع إيران

استطلاع أجرته مؤسستا "رويترز" و"إبسوس".. والضربة الاستباقية خيار وارد

يرجّح نصف الأمريكيين أن تدخل بلادهم في حرب مع إيران "في غضون السنوات القليلة المقبلة"، حسب ما كشف استطلاع حديث للرأي في الولايات المتحدة.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسستا "رويترز" و"إبسوس"، أن الأمريكيين يشعرون بقلق أكبر من التهديد الأمني الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة، مقارنة بما كانوا يشعرون به قبل عام.

وعلى الرغم من شعورهم بتهديد أمني، وبحسب "سكاي نيوز عربية" أوضح الاستطلاع أن قلة فقط من الأمريكيين هي التي تؤيد توجيه ضربة استباقية إلى إيران.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته المؤسستان، بين 17 و20 مايو الجاري، أنه إذا هاجمت إيران الجيش الأمريكي أولاً، فإن أربعة من كل خمسة يعتقدون أن على الولايات المتحدة الردّ عسكرياً بشكل كامل أو جزئي.

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تراجع عن تهديداته لطهران، "بعدما حذره مساعدون عسكريون من خوض الحرب مع إيران".

ونقلت وكالة الأنباء الإيراني (إرنا) عن "روحاني" قوله: "الوضع اليوم غير مناسب لإجراء محادثات، وخيارنا هو المقاومة فحسب".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أن إدارة الرئيس الأمريكي تسعى إلى ردع إيران، وليس إشعال حرب ضدها، وذلك بعد إطلاعه أعضاء الكونغرس على التطورات المتعلقة بهذا الملف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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باعتبارها تهديداً أمنياً.. نصف الأمريكيين يرجحون حرباً "وشيكة" مع إيران
سبق

يرجّح نصف الأمريكيين أن تدخل بلادهم في حرب مع إيران "في غضون السنوات القليلة المقبلة"، حسب ما كشف استطلاع حديث للرأي في الولايات المتحدة.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسستا "رويترز" و"إبسوس"، أن الأمريكيين يشعرون بقلق أكبر من التهديد الأمني الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة، مقارنة بما كانوا يشعرون به قبل عام.

وعلى الرغم من شعورهم بتهديد أمني، وبحسب "سكاي نيوز عربية" أوضح الاستطلاع أن قلة فقط من الأمريكيين هي التي تؤيد توجيه ضربة استباقية إلى إيران.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته المؤسستان، بين 17 و20 مايو الجاري، أنه إذا هاجمت إيران الجيش الأمريكي أولاً، فإن أربعة من كل خمسة يعتقدون أن على الولايات المتحدة الردّ عسكرياً بشكل كامل أو جزئي.

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تراجع عن تهديداته لطهران، "بعدما حذره مساعدون عسكريون من خوض الحرب مع إيران".

ونقلت وكالة الأنباء الإيراني (إرنا) عن "روحاني" قوله: "الوضع اليوم غير مناسب لإجراء محادثات، وخيارنا هو المقاومة فحسب".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أن إدارة الرئيس الأمريكي تسعى إلى ردع إيران، وليس إشعال حرب ضدها، وذلك بعد إطلاعه أعضاء الكونغرس على التطورات المتعلقة بهذا الملف.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
11:43 AM

باعتبارها تهديداً أمنياً.. نصف الأمريكيين يرجحون حرباً "وشيكة" مع إيران

استطلاع أجرته مؤسستا "رويترز" و"إبسوس".. والضربة الاستباقية خيار وارد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرجّح نصف الأمريكيين أن تدخل بلادهم في حرب مع إيران "في غضون السنوات القليلة المقبلة"، حسب ما كشف استطلاع حديث للرأي في الولايات المتحدة.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسستا "رويترز" و"إبسوس"، أن الأمريكيين يشعرون بقلق أكبر من التهديد الأمني الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة، مقارنة بما كانوا يشعرون به قبل عام.

وعلى الرغم من شعورهم بتهديد أمني، وبحسب "سكاي نيوز عربية" أوضح الاستطلاع أن قلة فقط من الأمريكيين هي التي تؤيد توجيه ضربة استباقية إلى إيران.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته المؤسستان، بين 17 و20 مايو الجاري، أنه إذا هاجمت إيران الجيش الأمريكي أولاً، فإن أربعة من كل خمسة يعتقدون أن على الولايات المتحدة الردّ عسكرياً بشكل كامل أو جزئي.

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تراجع عن تهديداته لطهران، "بعدما حذره مساعدون عسكريون من خوض الحرب مع إيران".

ونقلت وكالة الأنباء الإيراني (إرنا) عن "روحاني" قوله: "الوضع اليوم غير مناسب لإجراء محادثات، وخيارنا هو المقاومة فحسب".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أن إدارة الرئيس الأمريكي تسعى إلى ردع إيران، وليس إشعال حرب ضدها، وذلك بعد إطلاعه أعضاء الكونغرس على التطورات المتعلقة بهذا الملف.

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