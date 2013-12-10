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"العواد" يستعرض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان وتمكين المرأة

في لقائه بالمستشار الخاص بالتمويل المبتكر من أجل التنمية بالأمم المتحدة

استعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في لقائه اليوم بمساعد الأمين العام، المستشار الخاص بالتمويل المبتكر من أجل التنمية في الأمم المتحدة فيليب دوست بلازي في العاصمة الفرنسية باريس، جهود المملكة العربية السعودية في دعم حقوق الإنسان وتمكين المرأة.

ولفت إلى الإصلاحات التي تشهدها المملكة في هذا المجال، التي تضمنت إصدار 60 قراراً في جميع جوانب حقوق الإنسان، حظيت المرأة منه بـ22 قراراً من أجل تمكينها، مشيراً إلى أن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

رئيس هيئة حقوق الإنسان المستشار الخاص بالتمويل المبتكر من أجل التنمية في الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يستعرض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان وتمكين المرأة
سبق

استعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في لقائه اليوم بمساعد الأمين العام، المستشار الخاص بالتمويل المبتكر من أجل التنمية في الأمم المتحدة فيليب دوست بلازي في العاصمة الفرنسية باريس، جهود المملكة العربية السعودية في دعم حقوق الإنسان وتمكين المرأة.

ولفت إلى الإصلاحات التي تشهدها المملكة في هذا المجال، التي تضمنت إصدار 60 قراراً في جميع جوانب حقوق الإنسان، حظيت المرأة منه بـ22 قراراً من أجل تمكينها، مشيراً إلى أن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
05:08 PM

"العواد" يستعرض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان وتمكين المرأة

في لقائه بالمستشار الخاص بالتمويل المبتكر من أجل التنمية بالأمم المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في لقائه اليوم بمساعد الأمين العام، المستشار الخاص بالتمويل المبتكر من أجل التنمية في الأمم المتحدة فيليب دوست بلازي في العاصمة الفرنسية باريس، جهود المملكة العربية السعودية في دعم حقوق الإنسان وتمكين المرأة.

ولفت إلى الإصلاحات التي تشهدها المملكة في هذا المجال، التي تضمنت إصدار 60 قراراً في جميع جوانب حقوق الإنسان، حظيت المرأة منه بـ22 قراراً من أجل تمكينها، مشيراً إلى أن المملكة ما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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