اعتماد تشكيل مجلس إدارة جمعية "سقيا الماء" بمنطقة مكة

تستهدف سقيا زوار المشاعر المقدسة والعمالة ومشارب الطيور

صدر قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالموافقة على تأسيس جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة وتشكيل مجلس إدارتها؛ بهدف تقديم خدمات سقيا الماء وتوفيرها للفئات المستهدفة، وتوعية المجتمع بالترشيد في استهلاك الماء، وصيانة ومتابعة مواقع السقيا في نطاق خدمات الجمعية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض عبدالله بن درهم: الجمعية حملت ترخيصاً رقم 1287، وتعمل على عدة مشاريع مستقبلية أولها سقيا الحاج والمعتمر في المشاعر المقدسة والمساجد وشركات النقل والمنافذ الحدودية وإسكانات الحجاج والمعتمرين ونقاط التفويج والمواقيت المكانية.

وأضاف: تعمل الجمعية على توفير المياه المبردة في المساجد بنطاق الجمعية، والتنسيق مع الجهات المنفذة لإفطار الصائم وتوزيع المياه الباردة من خلال متطوعي الجمعية على العمال في الشوارع، وتأمين مشارب سقيا الطيور والحيوانات صديقة البيئة، بالإضافة إلى تأمين مياه المحتاجين في الهجر والقرى النائية.

وأردف "ابن درهم": هناك مشاريع تنفذ بالتنسيق مع الجهات والقطاعات المختصة بالمياه بغرض تنفيذ مشاريعها المنوعة في صيانة شبكات المياه وخزانات المحتاجين، وإقامة الفعاليات التوعوية بترشيد استهلاك المياه، وعقد الشراكات الإستراتيجية مع الجامعات ومراكز الأبحاث والشركة الوطنية للمياه لإيجاد أفضل الحلول للمحافظة على نعمة الماء واستدامتها، وإقامة مشاريع تكثيف المياه وتحليتها وإعادة تكرير مياه الصرف الصحي بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي سياق اعتماد تشكيل مجلس الجمعية، تضمن القرار تشكيل مجلس إدارة الجمعية والذي يضمّ "أحمد علي محسن الزهراني نائباً للرئيس، وسعيد بن إبراهيم الزهراني مشرفاً مالياً، وعضوية كل من: الدكتور راشد بن محمد الزهراني، ومتعب بن فيصل الشريف، وحامد بن علي الشهري، ورمزي بن سالم الزهراني".

يذكر أن الجمعية تعمل في نطاق محافظات منطقة المكرمة، كما فتحت باب المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بتبرع عشرة ريالات، وسهم الأسرة بالتبرع بمائة ريال، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ 300 ريال.

ودشنت الجمعية حسابها لاستقبال التبرعات في بنك الإنماء رقم آيبان SA6405000068202483398000، ويمكن التواصل مع الجمعية من خلال الهاتف (0506669579 - 0126599331).