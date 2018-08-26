الإمارات.. أغرب طريقة لتهريب المخدرات بمطار دبي

تفتيش الحقيبة لم يكشف أي شيء.. ولكن

كان مفتشو الجمارك يقومون بفحص الحقائب في مطار دبي، حين استوقفوا أحد الركاب الأفارقة وسألوه عما إذا كان يحوز شيئاً يريد الإفصاح عنه لكنه نفى ذلك، ولم يسفر التفتيش عن شيء، لكن في تلك اللحظة حدث ما هو غير متوقع.

وتقول صحيفة "الإمارات اليوم"، باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل بناء إفريقي جلب نحو 1.6 كيلوغرام من مخدر الماريغوانا، وحاول إدخالها إلى الدولة بطريقة غريبة، إذ وضعها في كيس بلاستيك وحملها في يده داخل مطار دبي.

وقال مفتش بجمرك دبي في تحقيقات النيابة العامة، إنه تم الاشتباه في حقيبة المتهم من قبل مفتشي الجمارك بقسم الأجهزة الداخلية، فقاموا بمتابعة الحقيبة إلى حين وصولها إلى منطقة استلام الحقائب بصالة "القادمون"، مشيراً إلى أنه استوقف المتهم وسأله عما إذا كان يحوز شيئاً يريد الإفصاح عنه لكنه نفى ذلك.

وأضاف المفتش أنه تولى تفتيش حقيبة المتهم بدقة لكن لم يعثر على أي مواد ممنوعة، لكنه لاحظ أنه يحمل كيساً بلاستيكياً في يده، فقرر تفتيشه ليجد مواد غذائية عشبية، وبداخلها أكياس بلاستيكية صغيرة سوداء اللون تحتوي على عشبة لها المظهر المميز لمخدر الماريغوانا.

وبسؤال المتهم عن الواقعة أفاد بأنه التقى شخصاً في مطار بلاده وطلب منه أن يحمل هذا الكيس معه لتسليمه إلى أحد الأشخاص في الإمارات، دون أن يعلم أنه يحتوي على مخدر الماريغوانا.

وقد أحيل المتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي التي أحالته بدورها إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي بدأت محاكمته.