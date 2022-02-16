النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير عام "تعليم الرياض" يؤكد على دور قادة المدارس في الإشراف على العملية التعليمية

افتتح "ملتقى دور القيادة المدرسية" في الرياض

شدد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على الدور العظيم لقادة المدارس في الإشراف على كل ما يختص بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن القيمة الكبرى للمدرسة تتمثل في إعداد جيل متميز نافع ومحب لوطنه، معتز بدينه، ومطيع لولاة أمره.

وأشار المدير العام إلى ضرورة صقل مواهب الطلاب وتزودهم بالمهارات وتوفير بيئة تربوية مناسبة داخل المدرسة لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة، والإسهام في دفع عجلة التنمية، مضيفًا أن على سواعدهم تقوم التنمية، وفق معارف ومهارات تبنى عليها شخصياتهم المعتدلة السليمة ذات أهداف من متطلبات وطنية وإنسانية، من خلال الابتكارات التي تسهل على الناس حياتهم.



وشدد "الوهيبي" على أن "وطننا يحتاج إلينا، وينتظرنا، لنبني ونجهز ونهيئ، فنحن في وطن أعزه الله وأكرمه بالحرمين الشريفين، في ظل قيادة الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله، وهذا منبع عزنا وفخرنا".

وقدم المدير العام شكره للمشاركين في أعمال ملتقى دور القيادة المدرسية من الأكاديميين والمختصين على جهودهم، خلال افتتاحه أعمال الملتقى، الذي نظمه مكتب التعليم في السويدي، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومدير الإشراف التربوي خالد الدوسري، ورئيس قسم القيادة المدرسية ناصر السلطان، وعدد من القيادات التربوية، وحضور أكثر من 150 مشرفًا تربويًا وقائد مدرسة.

من جانبه، ألقى مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد العويس، كلمة رحب فيها بالحضور، وقدم شكره للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على رعايته وافتتاحه ملتقى دور القيادة المدرسة في ظل "رؤية ٢٠٣٠".

وأوضح "العويس" أن أعمال الملتقى ستتناول خلال يومين "رؤية المملكة ودور وزارة التعليم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠"، و"التجارب والمبادرات في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠"، إضافة إلى ورشتي عمل عن دور القيادة المدرسية في ظل رؤية ٢٠٣٠.

المدير العام للتعليم في منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير عام "تعليم الرياض" يؤكد على دور قادة المدارس في الإشراف على العملية التعليمية
سبق

شدد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على الدور العظيم لقادة المدارس في الإشراف على كل ما يختص بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن القيمة الكبرى للمدرسة تتمثل في إعداد جيل متميز نافع ومحب لوطنه، معتز بدينه، ومطيع لولاة أمره.

وأشار المدير العام إلى ضرورة صقل مواهب الطلاب وتزودهم بالمهارات وتوفير بيئة تربوية مناسبة داخل المدرسة لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة، والإسهام في دفع عجلة التنمية، مضيفًا أن على سواعدهم تقوم التنمية، وفق معارف ومهارات تبنى عليها شخصياتهم المعتدلة السليمة ذات أهداف من متطلبات وطنية وإنسانية، من خلال الابتكارات التي تسهل على الناس حياتهم.



وشدد "الوهيبي" على أن "وطننا يحتاج إلينا، وينتظرنا، لنبني ونجهز ونهيئ، فنحن في وطن أعزه الله وأكرمه بالحرمين الشريفين، في ظل قيادة الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله، وهذا منبع عزنا وفخرنا".

وقدم المدير العام شكره للمشاركين في أعمال ملتقى دور القيادة المدرسية من الأكاديميين والمختصين على جهودهم، خلال افتتاحه أعمال الملتقى، الذي نظمه مكتب التعليم في السويدي، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومدير الإشراف التربوي خالد الدوسري، ورئيس قسم القيادة المدرسية ناصر السلطان، وعدد من القيادات التربوية، وحضور أكثر من 150 مشرفًا تربويًا وقائد مدرسة.

من جانبه، ألقى مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد العويس، كلمة رحب فيها بالحضور، وقدم شكره للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على رعايته وافتتاحه ملتقى دور القيادة المدرسة في ظل "رؤية ٢٠٣٠".

وأوضح "العويس" أن أعمال الملتقى ستتناول خلال يومين "رؤية المملكة ودور وزارة التعليم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠"، و"التجارب والمبادرات في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠"، إضافة إلى ورشتي عمل عن دور القيادة المدرسية في ظل رؤية ٢٠٣٠.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
06:48 PM

مدير عام "تعليم الرياض" يؤكد على دور قادة المدارس في الإشراف على العملية التعليمية

افتتح "ملتقى دور القيادة المدرسية" في الرياض

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,680

شدد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على الدور العظيم لقادة المدارس في الإشراف على كل ما يختص بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن القيمة الكبرى للمدرسة تتمثل في إعداد جيل متميز نافع ومحب لوطنه، معتز بدينه، ومطيع لولاة أمره.

وأشار المدير العام إلى ضرورة صقل مواهب الطلاب وتزودهم بالمهارات وتوفير بيئة تربوية مناسبة داخل المدرسة لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة، والإسهام في دفع عجلة التنمية، مضيفًا أن على سواعدهم تقوم التنمية، وفق معارف ومهارات تبنى عليها شخصياتهم المعتدلة السليمة ذات أهداف من متطلبات وطنية وإنسانية، من خلال الابتكارات التي تسهل على الناس حياتهم.



وشدد "الوهيبي" على أن "وطننا يحتاج إلينا، وينتظرنا، لنبني ونجهز ونهيئ، فنحن في وطن أعزه الله وأكرمه بالحرمين الشريفين، في ظل قيادة الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله، وهذا منبع عزنا وفخرنا".

وقدم المدير العام شكره للمشاركين في أعمال ملتقى دور القيادة المدرسية من الأكاديميين والمختصين على جهودهم، خلال افتتاحه أعمال الملتقى، الذي نظمه مكتب التعليم في السويدي، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومدير الإشراف التربوي خالد الدوسري، ورئيس قسم القيادة المدرسية ناصر السلطان، وعدد من القيادات التربوية، وحضور أكثر من 150 مشرفًا تربويًا وقائد مدرسة.

من جانبه، ألقى مدير مكتب التعليم بالسويدي أحمد العويس، كلمة رحب فيها بالحضور، وقدم شكره للمدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على رعايته وافتتاحه ملتقى دور القيادة المدرسة في ظل "رؤية ٢٠٣٠".

وأوضح "العويس" أن أعمال الملتقى ستتناول خلال يومين "رؤية المملكة ودور وزارة التعليم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠"، و"التجارب والمبادرات في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠"، إضافة إلى ورشتي عمل عن دور القيادة المدرسية في ظل رؤية ٢٠٣٠.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,629
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,623
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,325
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,720

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة