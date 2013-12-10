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"سياحة عسير" تبحث تطوير القرى والحصون مع بلدية الحازمي

عقد رئيس بلدية الحازمي، المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أمس اجتماعًا مع هئية السياحة والآثار في منطقة عسير ومندوب أمانة منطقة عسير ومندوب فرع مكتب هيئة السياحة والآثار في بيشة؛ لبحث القرى والحصون لدى بلدية الحازمي، ومنها قرية البدور لإعادة تهيئتها وترميمها بما يتوافق مع مشروع تحسين المشهد الحضري.

وأوضح المهندس إبراهيم القرني أن بلدية الحازمي تحرص على تذليل العقبات وتنفيذ العديد من المشاريع في هذه القرى الأثرية، حسب توجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وأمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي.

وتعتبر المواقع التراثية التابعة لبلدية الحازمي من أهم الآثار في محافظة بيشة، حيث يتجاوز عمرها الـ600 عام وتتمير بموقعها الجغرافي وأهميتها التاريخية.

سياحة عسير بلدية الحازمي

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"سياحة عسير" تبحث تطوير القرى والحصون مع بلدية الحازمي
سبق

عقد رئيس بلدية الحازمي، المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أمس اجتماعًا مع هئية السياحة والآثار في منطقة عسير ومندوب أمانة منطقة عسير ومندوب فرع مكتب هيئة السياحة والآثار في بيشة؛ لبحث القرى والحصون لدى بلدية الحازمي، ومنها قرية البدور لإعادة تهيئتها وترميمها بما يتوافق مع مشروع تحسين المشهد الحضري.

وأوضح المهندس إبراهيم القرني أن بلدية الحازمي تحرص على تذليل العقبات وتنفيذ العديد من المشاريع في هذه القرى الأثرية، حسب توجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وأمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي.

وتعتبر المواقع التراثية التابعة لبلدية الحازمي من أهم الآثار في محافظة بيشة، حيث يتجاوز عمرها الـ600 عام وتتمير بموقعها الجغرافي وأهميتها التاريخية.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
04:39 PM

"سياحة عسير" تبحث تطوير القرى والحصون مع بلدية الحازمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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عقد رئيس بلدية الحازمي، المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أمس اجتماعًا مع هئية السياحة والآثار في منطقة عسير ومندوب أمانة منطقة عسير ومندوب فرع مكتب هيئة السياحة والآثار في بيشة؛ لبحث القرى والحصون لدى بلدية الحازمي، ومنها قرية البدور لإعادة تهيئتها وترميمها بما يتوافق مع مشروع تحسين المشهد الحضري.

وأوضح المهندس إبراهيم القرني أن بلدية الحازمي تحرص على تذليل العقبات وتنفيذ العديد من المشاريع في هذه القرى الأثرية، حسب توجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وأمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي.

وتعتبر المواقع التراثية التابعة لبلدية الحازمي من أهم الآثار في محافظة بيشة، حيث يتجاوز عمرها الـ600 عام وتتمير بموقعها الجغرافي وأهميتها التاريخية.

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